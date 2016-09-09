Устранена причина сбоя на 110 комплексах фотовидеофиксации Москвы

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы устранил причину сбоя на 110 комплексах фотовидеофиксации, которые определяли несуществующие нарушения ПДД.

Как сообщил в пятницу ТАСС замруководителя учреждения Дмитрий Горшков, из их числа сбои давали всего четыре камеры, установленные на МКАД.

"ГИБДД отключила 110 камер на регистрацию движения по обочине. Сейчас нашли камеры, которые действительно давали сбой, их оказалось четыре, по этим камерам сейчас проведены мероприятия, перезалита программа, проходит тестирование. ГИБДД должна на следующей неделе подтвердить. Мы в понедельник уже сдаем готовый результат, будет совместная комиссия между нами, ГИБДД и производителем камер, далее эти камеры будут запущены обратно в работу", - сказал он, отметив, что остальные камеры оказались исправными.

Ранее в пресс-службе ЦОДД ТАСС сообщили, что по требованию ГИБДД была отключена фиксация некоторых видов нарушений, в частности, езды по обочине.

На одном из автомобильных интернет-порталов ранее появилась фотография, на которой видно, что водитель автомобиля, не нарушая ПДД, движется вместе с основным потоком, при этом тень его машины пересекает сплошную линию. Однако водителю пришел штраф за нарушение правил дорожного движения. В пресс-службе столичного УГИБДД ТАСС сообщили, что полицейские отменят данное штрафное постановление.

Почти все комплектующие комплексов - отечественного производства

Около 90% комплектующих в комплексах фото- и видеофиксации, которые установлены в Москве - отечественного производства, сообщил журналистам директор производственного объединения "СПТ - Системы передовых технологий", где изготавливают комплексы, Олег Максимович.

"Не менее 80% - доля российский комплектующих в этих комплексах. Мы бы с удовольствием применили отечественные камеры, но к сожалению, нет такого класса камер", - сказал он. В пресс-службе предприятия ТАСС уточнили, что по оценке Минпромторга доля отечественных комплектующих в этих комплексах уже достигла 87%.

Максимович пояснил, что в настоящее время лидерами в производстве светочувствительных матриц для комплексов фото- и видеофиксации является фирма Sony.

"Это не обычные камеры, которые можно увидеть в фотоаппаратах, это специальные так называемые промышленные камеры. Они работают в широком температурном диапазоне от минус 40 до плюс 50 градусов. У нас есть партнерское соглашение с фирмой "Sony", мы фактически вносим свое программное обеспечение в контролеры, уже более настроенное под наши требования, с завода-изготовителя они не совсем соответствуют нашим требованиям", - отметил он.

"Фактически, в нашем комплексе из импортного - это камера и процессор. Все остальное - схемы, изготовление печатных плат, все происходит здесь у нас", - сказал Максимович.

Сегодня на улично-дорожной сети города установлено 960 комплексов автоматической фото- и видеофиксации нарушений ПДД, из них стационарных 926 и 34 передвижных комплекса. Также в городе находится 307 муляжей комплексов фото- и видеофиксации, из них 177 активных и 130 неактивных.