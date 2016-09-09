Испытания ядерного оружия в КНДР не повлияли на радиационный фон РФ

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Подземные испытания ядерного оружия, которые были зарегистрированы на территории Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР), не оказали негативное влияние на радиационный фон России. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.

"Геофизическая служба при Российской академии наук сегодня в 03:30 мск зарегистрировала в районе Северной Кореи колебания магнитудой 5,3. Она определила, что это подземный ядерный взрыв. Радиоактивный мониторинг показал, что данный взрыв не повлиял негативно на радиационный фон России. Западный ветер унес вредные выбросы на Японские острова в Тихий океан, не зацепив территорию России", - сказал Цыганков.

КНДР в пятницу провела пятое ядерное испытание. По заявлению Пхеньяна, оно "подтвердило, что ядерная боеголовка может быть установлена на баллистических ракетах" ВС страны. По данным Министерства национальной обороны Республики Корея, это самое мощное устройство, испытанное в КНДР, его мощность оценивается приблизительно в 10 килотонн.

Северный ветер не пропустит радиацию

По словам пресс-секретаря гидрометцентра по Приморскому краю Александра Чулкова, северный ветер который в основном господствует на Дальнем Востоке, не пропустит радиацию в Россию.

"Регистрируемый уровень радиации составляет 10-12 мкр/ч при норме до 30 мкр/ч. Над регионом господствуют ветра северного направления, что исключает перенос воздушных масс со стороны Корейского полуострова. Ни одна из станций не получила особых повреждений во время паводка, поэтому сомнений в достоверности данных нет", - сказал он.

Эти данные подтверждает и Цыганков. "В случае, если бы ветер был южный, то выбросы достигли бы не Японского моря, а регионов прилегающих к Владивостоку. От нынешнего очага испытаний до Владивостока всего 500 км. Однако подземные испытания ядерного оружия проводятся на большой глубине и выброса вредных веществ быть не должно", - сказал представитель Росгидромета.

Второй Фукусимы не будет

По мнению Цыганкова, при испытаниях ядерного оружия, подобно проводимым КНДР, "ситуация не может быть хуже", чем при аварии на АЭС в Фукусиме в 2011 году.

"Испытания КНДР проводит под землей, авария ядерного реактора на Фукусиме была на поверхности. Длительные исследования показали, что после аварии на электростанции радиационный фон на Дальнем Востоке и в других субъектах РФ был нормальным. Превышения вредных веществ были незначительные, поэтому если такая авария оказала незначительное негативное влияние на радиационный фон России, то не думаю, что подземные испытания ядерного оружия его усугубят", - добавил собеседник агентства.

Аналогичного мнения придерживается профессор кафедры геоэкологии и геохимии Томского политехнического университета (ТПУ) Леонид Рихванов. "Это подземные взрывы без выхода на поверхность. Мощность у них маленькая, в сотнях километров они никакой угрозы не представляют", - сказал он корреспонденту ТАСС.

По словам Рихванова, теоретически угроза может возникнуть в случае нарушения технологии и выброса радиоактивного материала на поверхность из подземной скважины или горной выработки. "Если выброс произойдет, при определенном направлении ветра он может представлять угрозу. Но непосредственная угроза будет Китаю и Японии. Хотя мы и имеем с КНДР общую границу, но полигон находится в другой части страны", - заметил ученый.