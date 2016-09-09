В Москве впервые пройдет мусульманский КурбанFEST

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Фестиваль КурбанFEST впервые пройдет в Москве 17 сентября и станет одним из крупнейших мусульманских культурно-массовых мероприятий осени. Об этом сообщили в пресс-службе Духовного управления мусульман Москвы.

"Парк Победы на Поклонной горе, а именно Аллея Партизан, с 12 до 19 часов станет площадкой, объединяющей людей разных вероисповеданий и национальностей", - говорится в пресс-релизе. Организаторы обещают для своих гостей интересные встречи с известными людьми, знакомство с культурой мусульманских народов, конкурсы и подарки для детей, ярмарку и экскурсии по Мемориальной мечети. Гостей праздника также ждут концерт и бесплатные угощения.

Фестиваль КурбанFEST пройдет 12 сентября в Уфе. В этот день отмечается Курбан-байрам - праздник жертвоприношения - один из самых главных мусульманских праздников в году.