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В РПЦ приветствуют назначение уполномоченным по правам ребенка Анну Кузнецову

Общество
9 сентября, 16:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, сентября. /ТАСС
Владимир Путин своим указом назначил главу Ассоциации организаций в защиту семьи, руководителя пензенского исполкома ОНФ Анну Кузнецову уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка
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Анна Кузнецова

Анна Кузнецова

© Пресс-служба ОНФ/ТАСС

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. В Русской православной церкви (РПЦ) приветствуют назначение на должность уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анну Кузнецову.

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Об этом сказал викарий патриарха, председатель синодального отдела по благотворительности епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон, передает пресс-служба отдела.

"Мы очень рады назначению Анны Кузнецовой на должность уполномоченного по правам ребенка. Анна Кузнецова - многодетная мать, которая много лет посвятила помощи многодетным семьям, женщинам в трудной жизненной ситуации", - сказал епископ. Он отметил, что приоритетным направлением ее работы всегда являлось укрепление семьи. "В этом направлении мы и надеемся, прежде всего, развивать сотрудничество с новым уполномоченным", - отметил священнослужитель, добавив, что давно лично знаком с Кузнецовой.

Президент России Владимир Путин своим указом назначил главу Ассоциации организаций в защиту семьи, руководителя пензенского исполкома ОНФ Анну Кузнецову уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка. На этом посту она сменила Павла Астахова.

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