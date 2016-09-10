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Главное за неделю: презентация Apple, отставка Астахова и выжившие панды

Общество
10 сентября, 9:00 UTC+3
Выберите, какое событие, на ваш взгляд, является наиболее важным
Материал из 1 страницы
© John Moore/Getty Images

Редакция сайта ТАСС отобрала пять крупных событий, произошедших за последние 7 дней (с 3 по 10 сентября).

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