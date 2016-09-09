Суд отклонил просьбу индейцев остановить постройку нефтепровода в Северной Дакоте

ВАШИНГТОН, 9 сентября. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Федеральный судья Джеймс Боасберг отклонил просьбу представителей индейцев из народа сиу, которые требовали приостановить строительство нефтепровода рядом с их резервацией в штате Северная Дакота.

Заявители утверждали, что планы строителей нарушают целый ряд федеральных законов, включая те, что призваны защищать историческое наследие и водные ресурсы. Индейцы также обеспокоены тем, что работы про прокладке нефтепровода могут затронуть их священные места. Однако судья решил не удовлетворять их иск, не пояснив причины своего решения.

Проект был одобрен инженерным корпусом сухопутных сил США. При этом с представителями коренного народа никто не посоветовался.

Ранее в поддержку индейцев высказался постоянный форум ООН по вопросам коренных народов. Председатель форума Альваро Эстебан Поп Ак призвал власти США организовать совместно с представителем сиу "справедливый, независимый, беспристрастный и открытый процесс для урегулирования этого серьезного вопроса", а также потребовал "избегать эскалации насилия и дальнейших нарушений прав человека". Руководство форума подчеркнуло, что действия США противоречат Декларации ООН о правах коренных народов, одна из статей которой призывает государства "добросовестно консультироваться и сотрудничать" с представителями народов, чтобы заручиться их согласием, "прежде чем принимать и осуществлять законодательные или административные меры, которые могут их затрагивать".

Трубопровод Dakota Access Pipeline, на сооружение которого планируется потратить $3,8 млрд, будет доставлять нефть из Северной Дакоты в штат Иллинойс. Согласно проекту, магистраль должна пересечь реку Миссури возле земель сиу на границе Северной и Южной Дакоты. Как заявляют в постоянном форуме ООН, нефтепровод "не только отрицательно скажется на безопасности и доступе к питьевой воде сиу и миллионов людей, проживающих вниз по течению реки Миссури", но также приведет к уничтожению археологических, исторических и священных для индейцев мест.