МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Пассажирское движение запустят на Московском центральном кольце (МЦК) 10 сентября в 14:00 по московскому времени. Как сообщили ТАСС в столичном департаменте транспорта, фактически вторая кольцевая линия метрополитена подарит москвичам более 300 различных вариантов пересадок на метро, пригородные поезда или городской наземный транспорт, а время в пути при передвижении по столице сократится в три раза.

Движение поездов начнется со станции "Лужники". Пока для пассажиров открыты 26 станций. Еще пять - "Зорге", "Коптево", "Панфиловская", "Соколиная гора", "Дубровка" - откроют в конце года. В течение первого месяца после запуска МЦК пассажиры смогут ездить по нему абсолютно бесплатно.

350 вариантов пересадок

По замыслу столичных властей, МЦК свяжет воедино весь транспорт столицы, эффективно распределяя его пассажиропотоки. Кольцо протяженностью 54 километра состоит из 31 транспортно-пересадочных узлов (ТПУ), где пассажиры могут пересесть на метро, пригородные поезда или городской наземный транспорт. В первый год станут доступны 14 пересадок на метро и 6 - на пригородные электрички. В 2017-2018 годах проект будет реализован полностью и на МЦК будет 17 пересадок на метро и 10 - на пригородные поезда.

"Всего с запуском МЦК москвичи и гости столицы смогут совершить более 350 пересадок на метро, пригородные поезда или городской наземный транспорт, а время в пути при передвижении по столице сократится в 3 раза", - сказал заммэра Москвы Максим Ликсутов.

Запуск Московского центрального кольца сократит время на дорогу москвичам в целом на 20 минут по всем направлениям. Например, до запуска МЦК, чтобы добраться от метро "Бульвар Рокоссовского" до метро "Владыкино", необходимо было проехать 12 станций с двумя пересадками, что занимало 39 минут. Маршрут между станциями МЦК "Бульвар Рокоссовского" - "Владыкино" занимает всего 12 минут, что более чем втрое быстрее. Московское центральное кольцо сделает доступными сразу шесть районов Москвы: Метрогородок, Бескудниковский, Коптево, Хорошево-Мневники, Котловка и Нижегородский", отметили в департаменте транспорта.

Как сообщил начальник метро Дмитрий Пегов, максимальное время перехода со станции подземки на станцию МЦК составит 12 минут, минимальное - три минуты.

Подвижной состав

По новому кольцу будут курсировать 130 пар комфортабельных поездов "Ласточка" с интервалом движения 6 минут в часы пик и 11-15 минут - в остальное время. Максимальная скорость подвижного состава составляет 120 км/ ч, а вместимость - 1200 человек. Поезда оснащены туалетными комплексами, системами климат-контроля, Wi-Fi и электророзетками для зарядки мобильных телефонов и иных устройств, приспособлены для маломобильных групп населения, пассажиров с детьми и удобны для провоза велосипедов и колясок.

Контур МЦК уже нанесли на новые схемы столичной подземки под номером 14. У МЦК и метрополитена будут единая тарифная и билетная системы, сервисы, навигация. Таким образом оплатить проезд можно будет с помощью всех существующих билетов метрополитена, включая карты "Тройка", "90 минут" и "Единый", а льготные категории граждан могут свободно реализовать свое право на бесплатный или льготный проезд. Всем пассажирам доступна бесплатная пересадка с МЦК на метро, монорельс и обратно в течение 90 минут с момента первого прохода турникетной линии.

Инфраструктура для пассажиров

Вся инфраструктура МЦК проектировалась с целью обеспечения высокого уровня комфорта для пассажиров. На каждой станции установлены лавочки и сидения, вестибюли оборудованы табло с таймером прибытия поездов, которые могут вести обратный отсчёт времени. Также на экранах демонстрируется температура воздуха.

Для удобного ориентирования вокруг станций МЦК и для удобства пересадок установлены навигационные указатели, на станциях предусмотрены справочные "Живое общение", ящики для обратной связи, кассовые и напольные урны, зеркала и другие нужные пассажирам элементы инфраструктуры. Для маломобильных граждан все платформы оснащены тактильной плиткой. 26 ТПУ оборудованы лифтами и эскалаторами, а 5 других - специальными подъемниками. Во всех кассовых зонах будет специализированная касса с заниженным уровнем окна для обслуживания пассажиров с ограниченными физическими возможностями.

До 2020 года запланировано развитие прилегающих территорий к станциям МЦК. И если ранее здесь были заброшенные промышленные зоны и лабиринты гаражей, то сейчас будут возводиться деловые и торговые центры, отели, жилые дома. Благодаря развитию транспортной инфраструктуры доступность многих районов значительно улучшится.

Интеграция с наземным транспортом

Маршруты наземного городского пассажирского транспорта скорректированы таким образом, чтобы подвозить пассажиров прямо к станциям МЦК. Система крытых переходов и галерей защитит горожан от дождя, холода и других неблагоприятных погодных явлений. С обеих сторон железной дороги будут организованы удобные подъездные пути, разворотные площадки для автобусов и маршруток, установлены новые остановки для общественного транспорта.

Пока интервалы движения автобусов, троллейбусов и трамваев составляют около 10 минут, в дальнейшем их планируется сократить до 6-8 минут, чтобы пассажиры смогли практически сразу пересесть с МЦК на наземный транспорт.

Только в первый год эксплуатации МЦК сможет перевезти порядка 75 миллионов человек. Почти половина из них - 34,5 млн человек - будут пассажиры метро, 20,2 млн - железнодорожного транспорта, 12,7 млн - автобусов, 7,5 млн - жители близлежащих домов. В 2025 году пассажиропоток увеличится до 300 миллионов.