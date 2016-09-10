Церемония открытия памятника княжне Ольге Романовой состоится в Салониках

АФИНЫ, 10 сентября. /Корр. ТАСС Денис Кабанов/. Торжественная церемония открытия памятника великой княжне Ольге Романовой состоится в Салониках.

Как отмечают организаторы мероприятия, "монумент, выполненный в граните и бронзе скульптором Андреем Коробцовым и архитектором Константином Фоминым, станет еще одним олицетворением многовековых добрососедских связей России и Греции, нерушимой дружбы между русским и греческим народами".

Открытие памятника состоится в рамках перекрестных годов России в Греции и Греции в России и приурочено к 165-летию со дня рождения великой княжны. Это стало возможным благодаря усилиям Министерства культуры РФ, Российского военно-исторического общества, Благотворительного фонда Ивана Саввиди и Федеральной национально-культурной автономии греков России.

Как ожидается, в церемонии примет участие вице-премьер РФ Аркадий Дворкович. Он прибудет в Грецию в качестве главы российской делегации на 81-й Международной ярмарке в Салониках, на которой Россия в этом году является "почетной страной".

Великая княжна Ольга Константиновна (королева Ольга) - внучка императора Николая I, жена греческого короля Георга I, вошла в историю Греции и России не только как особа королевской крови. Известная своей широкой благотворительной деятельностью, она стала истинным примером православного служения людям. На ее счету открытие госпиталей, приютов, лазаретов, больниц.

Во время балканских войн королева Ольга возглавила "госпитальное движение" в Греции и руководила греческим Красным Крестом. Под ее особым покровительством находились моряки русского флота.