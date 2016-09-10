Минтруд обяжет службы занятости трудоустроить определенное число безработных за три года

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МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Министерство труда РФ предлагает утвердить целевые прогнозные показатели, согласно которым каждая служба занятости в регионах должна будет трудоустроить до 2019 года определенное число безработных граждан, в том числе инвалидов и выпускников вузов. Соответствующий проект приказа опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов и вынесен на общественное обсуждение.
Как отмечается в документе, утвердить целевые показатели необходимо для исполнения плана мероприятий на 2016-2018 годы по повышению качества и доступности услуг государственных служб занятости, который утвердила вице- премьер правительства РФ Ольга Голодец 9 июня 2016 года.
В пояснительной записке уточняется, что новый приказ Минтруда "позволит обеспечить единый порядок обеспечения качества государственных услуг в области содействия занятости населения для всех региональных служб занятости". В частности, приказом устанавливаются целевые показатели по трудоустройству инвалидов, выпускников образовательных учреждений, а также по доле безработных граждан, открывших собственное дело.
Ранее в кулуарах Восточного экономического форума во Владивостоке директор департамента занятости населения Минтруда России Михаил Кирсанов рассказал ТАСС, что в России готовится масштабная реформа государственных служб занятости. Глава Минтруда Максим Топилин заявлял также, что в России планируется изменить систему трудоустройства инвалидов. Предполагается, что центры занятости будут активнее работать с инвалидами, а не ждать инициативы от них, поддерживать связь с бюро медико-социальной экспертизы (МСЭ), чтобы получать информацию об инвалидах, которые хотели бы выйти на работу.