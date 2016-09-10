Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.09:
$ 64.16
€ 72.34
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Минтруд обяжет службы занятости трудоустроить определенное число безработных за три года

Общество
10 сентября, 1:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, сентября. /ТАСС
Приказом устанавливаются целевые показатели по трудоустройству инвалидов, выпускников образовательных учреждений, а также по доле безработных граждан, открывших собственное дело
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Министерство труда РФ предлагает утвердить целевые прогнозные показатели, согласно которым каждая служба занятости в регионах должна будет трудоустроить до 2019 года определенное число безработных граждан, в том числе инвалидов и выпускников вузов. Соответствующий проект приказа опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов и вынесен на общественное обсуждение.

Смотрите также
Официальная безработица в РФ снизилась за неделю на 0,7%

Как отмечается в документе, утвердить целевые показатели необходимо для исполнения плана мероприятий на 2016-2018 годы по повышению качества и доступности услуг государственных служб занятости, который утвердила вице- премьер правительства РФ Ольга Голодец 9 июня 2016 года.

В пояснительной записке уточняется, что новый приказ Минтруда "позволит обеспечить единый порядок обеспечения качества государственных услуг в области содействия занятости населения для всех региональных служб занятости". В частности, приказом устанавливаются целевые показатели по трудоустройству инвалидов, выпускников образовательных учреждений, а также по доле безработных граждан, открывших собственное дело.

Ранее в кулуарах Восточного экономического форума во Владивостоке директор департамента занятости населения Минтруда России Михаил Кирсанов рассказал ТАСС, что в России готовится масштабная реформа государственных служб занятости. Глава Минтруда Максим Топилин заявлял также, что в России планируется изменить систему трудоустройства инвалидов. Предполагается, что центры занятости будут активнее работать с инвалидами, а не ждать инициативы от них, поддерживать связь с бюро медико-социальной экспертизы (МСЭ), чтобы получать информацию об инвалидах, которые хотели бы выйти на работу.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Страны
Россия
В других СМИ
Реклама
Фото
2
Мемориальная доска радиожурналисту Матвею Фролову открыта в Петербурге
14
Собянин открыл выставку археологических находок "Моей улицы"
3
Спецназ ФСИН показал навыки представителям тюремных ведомств 13 стран
Интересное
Собери ребенка в будущее
Дорога к знаниям: как дети разных стран добираются до школы
Можно ли собрать ребенка в школу и не разориться
Выборы-2016
"Президент не справится один": детский взгляд на выборы
Борьба за лайки: как кандидаты в Госдуму осваивают соцсети
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Глава IBF был шокирован нокаутом Трояновского во втором раунде
2
США и РФ призвали прекратить все военные действия в Сирии с 12 сентября
3
Врио главы управления ГУЭБиПК задержан по подозрению в злоупотреблении полномочиями
4
Лавров и Керри завершили переговоры в Женеве
5
Боксер Роман Романчук скончался на 38-м году жизни
6
Лавров принес ожидающим пресс-конференцию журналистам пиццу и водку
7
"Антонов" не произведет ни одного самолета в 2016 году из-за разрыва кооперации с РФ
Темы дня
Реклама