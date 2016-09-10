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Авиация обеспечит хорошую погоду в Москве в День города

Общество
10 сентября, 4:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, сентября. /ТАСС
Планируется использовать самолеты Як-42, Ан-26 и Ан-12
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© Артем Геодакян

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Авиация заступила на дежурство для обеспечения в случае необходимости хорошей погоды в День города в Москве. К вылету подготовлены восемь самолетов, сообщили в диспетчерской столичного авиаузла.

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"В настоящее время специалисты приступили к метеорологической "разведке", чтобы оценить погодные условия как вблизи Москвы, так и на дальних подходах к ней", - пояснили в диспетчерской.

Планируется использовать самолеты Як-42, Ан-26 и Ан-12. Они вылетят на метеоразведку, по итогам которой будет принято решение о разгоне облаков с помощью гранулированной углекислоты, жидкого азота и йодистого серебра.

Процесс разгона облаков, называемый специалистами "засеиванием", осуществляется при помощи экологически чистых реагентов на расстоянии до нескольких сотен километров от города. Работа спецавиации никак не сказывается на графике столичных аэропортов, так как ее полеты проходят вне установленных для гражданских полетов коридоров.

По традиции облака над столицей разгоняют в День Победы, День России и День города.

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