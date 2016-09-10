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Полицейским в английском графстве Уэст-Мидлендс могут разрешить носить паранджу

Общество
10 сентября, 11:31 UTC+3 ЛОНДОН /Корр. ТАСС, Игорь Броварник
По словам главного констебля, обращений от потенциальных рекрутов, которые просили бы разрешить им носить паранджу, пока не поступало
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© EPA/ADI WEDA

ЛОНДОН, 10 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Полиция английского графства Уэст-Мидлендс рассматривает возможность разрешить своим сотрудникам носить паранджу в рамках выполнения обязательств по поддержанию политики мультикультурализма. Об этом сообщила электронная газета The Independent.

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По словам главного констебля Дэвида Томпсона, исповедующим ислам представительницам прекрасного пола, которые являются кадровыми сотрудниками полиции, может быть позволено носить одежду, покрывающую все тело с головы до ног и оставляющую открытыми только глаза. "К нам не поступало обращений от потенциальных рекрутов, которые просили бы разрешить им носить паранджу, но если такое произойдет, то в этом случае мы должны будем рассмотреть этот вопрос", - сказал начальник полиции графства.

Томпсон также отметил, что полиция Уэст-Мидлендс планирует нанять на работу 800 новых сотрудников, 30% из которых будут представителями национальных меньшинств. В настоящее время данный показатель в британских правоохранительных органах в целом по стране равняется 5,5%.

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