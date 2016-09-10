Полицейским в английском графстве Уэст-Мидлендс могут разрешить носить паранджу

Полицейским в английском графстве Уэст-Мидлендс могут разрешить носить паранджуОбщество 10 сентября, 11:31
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ЛОНДОН, 10 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Полиция английского графства Уэст-Мидлендс рассматривает возможность разрешить своим сотрудникам носить паранджу в рамках выполнения обязательств по поддержанию политики мультикультурализма. Об этом сообщила электронная газета The Independent.
По словам главного констебля Дэвида Томпсона, исповедующим ислам представительницам прекрасного пола, которые являются кадровыми сотрудниками полиции, может быть позволено носить одежду, покрывающую все тело с головы до ног и оставляющую открытыми только глаза. "К нам не поступало обращений от потенциальных рекрутов, которые просили бы разрешить им носить паранджу, но если такое произойдет, то в этом случае мы должны будем рассмотреть этот вопрос", - сказал начальник полиции графства.
Томпсон также отметил, что полиция Уэст-Мидлендс планирует нанять на работу 800 новых сотрудников, 30% из которых будут представителями национальных меньшинств. В настоящее время данный показатель в британских правоохранительных органах в целом по стране равняется 5,5%.