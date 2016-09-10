Медведев назвал среди главных достижений рост населения и продолжительности жизни в РФ

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Реализация майских указов необходима для развития страны, среди главных результатов этой работы - прирост населения в РФ и увеличение продолжительности жизни россиян. Об этом заявил премьер- министр РФ Дмитрий Медведев в интервью ведущему программы "Вести в субботу" Сергею Брилеву на телеканале "Россия 1".

По его словам, за время реализации этих указов главы государства c 2012 года "у нас есть вполне весомые и, на мой взгляд, серьезные результаты работы".

Россиян становится больше

Наиболее важным в этой связи премьер считает повышение до 71 года среднего возраста жизни в РФ. "Это, конечно, не так, как в Японии или в некоторых высокоразвитых странах Европы. Но это на десять лет больше, чем средняя продолжительность жизни мужчин всего 10 лет назад", - обратил внимание Медведев.

Также глава кабмина отметил, что "за последние два года мы вышли на абсолютный прирост населения", хотя "еще совсем недавно модно было говорить о том, что наша страна постепенно вымирает". Медведев особо подчеркнул, что рост достигается "не за счет мигрантов, а за счет дополнительного количества рождений".

"В прошлом году этот плюс составил 30 тыс. новых граждан нашей страны. Подчеркиваю: это без перемещения людей из других территорий или других государств. Это важнейший результат нашей работы по (майским) указам президента, потому что они направлены на улучшение здравоохранения, на решение целого ряда конкретных задач. Поэтому даже в таких сложных условиях, если концентрировать силы, энергию и деньги, конечно, на определенных направлениях, можно добиваться вполне весомых результатов", - заключил председатель правительства РФ.

Развитие в непростых условиях

Медведев уверен, что Россия способна выполнить майские указы даже "в этих весьма неприятных экономических условиях". "Это, конечно, самые главные, фундаментальные для страны вещи. Их необходимо исполнить просто для того, чтобы наша страна развивалась, люди чувствовали себя лучше, а экономика показывала правильные результаты. Это сделать не очень просто, но мы стараемся это делать", - сказал премьер.

В связи с этим он напомнил, что в 2012 году цены на нефть находились на уровне $110 за баррель.

"И, кто бы что ни говорил, я думаю, нет ни одного финансового аналитика в нашей стране, который бы предполагал такое быстрое снижение цен на нефть. Да, они падали и в 1970-е годы, и в 1980-е, и в 1990-е. Но того, что произойдет практически трехкратное падение цен на нефть за такой короткий промежуток, не ожидал никто. Тем не менее Россия живет и развивается", - заключил Медведев.

Майские указы - это серия указов, подписанных президентом РФ Владимиром Путиным 7 мая 2012 года в день его вступления в должность президента. Выполнение большей части поставленных задач должно быть завершено к 2018 году. Майские указы призваны решить широкий круг проблем, в частности, в социальной сфере, здравоохранении и образовании.