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В Якутии 2017 год будет объявлен годом молодежи

Общество
10 сентября, 12:59 UTC+3 ЯКУТСК /Корр. ТАСС, Сусанна Рожина
Необходимо от количественных показателей переходить к повышению качества по всем направлениям деятельности молодежи, заявил глава республики
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ЯКУТСК, 10 сентября. /Корр. ТАСС Сусанна Рожина/. Следующий год объявлен Годом молодежи в Якутии. Об этом в субботу сообщил глава республики Егор Борисов во время III съезда молодежных объединений в Якутске.

"В последние годы удалось переломить ряд негативных тенденций и достичь заметного улучшения социального и экономического положения молодежи Якутии. Снизилась смертность среди молодежи, не зарегистрировано повышение уровня молодежной безработицы и наметилось снижение преступности. Руководством республики создаются условия для формирования активной гражданской позиции молодежи, для раскрытия ее потенциала. Чтобы и дальше поддерживать молодое поколение в республике, 2017 год будет объявлен Годом молодежи", - сказал Борисов.

При этом глава республики отметил, что необходимо от количественных показателей в реализации молодежной политики республики переходить к повышению качества по всем направлениям деятельности молодежи и развитию общественного движения среди молодого поколения.

"На первый план выходит рост человеческого капитала молодежи, что потребует существенного роста образованности молодежи, наращивания социальных и экономических компетенций, общего уровня компетентности молодых людей, повышения культуры и дисциплины труда, производительности труда. Для этого нужно поддерживать молодежные организации и объединения", - отметил он.

Ежегодно на поддержку молодежных общественных объединений из государственного бюджета республики предусматривается до 40 млн рублей. На данный момент в республике действуют 534 общественных молодежных организаций, 98 из которых зарегистрированы в установленном порядке.

В настоящее время в республике отмечается снижение численности молодежи. По статданным, в период с 2000 по 2007 год численность молодежи увеличивалась, но с 2013 года отмечается тенденция к снижению - 265, 7 тыс. человек, 2014 г. - 257, 2 тыс. чел., 2015 г. - 250, 2 тыс. человек. В связи с этим усиливаются меры господдержки, направленные на развитие молодежных инициатив.

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