Путин проехал на поезде Московского центрального кольца, построенного к Дню города

Мэр Москвы Сергей Собянин, президент России Владимир Путин и президент, председатель правления ОАО "Российские железные дороги" Олег Белозеров (слева направо) в электропоезде "Ласточка" на станции "Лужники" во время запуска пассажирского движения на Московском центральном кольце © Михаил Метцель/ТАСС

Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин (справа налево) на открытии станции "Лужники" Московского центрального кольца © Михаил Метцель/ТАСС

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Мэр Москвы Сергей Собянин, президент России Владимир Путин и президент, председатель правления ОАО "Российские железные дороги" Олег Белозеров (слева направо) в электропоезде "Ласточка" на станции "Лужники" во время запуска пассажирского движения на Московском центральном кольце © Михаил Метцель/ТАСС

Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин (справа налево) на открытии станции "Лужники" Московского центрального кольца © Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин прокатился в субботу на поезде Московского центрального кольца, построенного к Дню города.

Мэр Москвы Сергей Собянин, глава РЖД Олег Белозеров, а также министр транспорта РФ Максим Соколов представили утром президенту станцию "Лужники", которая станет пересадочной с Сокольнической линии московского метро.

Глава государства после осмотра прокатился на одном из составов до станции "Площадь Гагарина", которая является пересадочным контуром со станцией "Ленинский проспект" Калужской линии метрополитена.

В беседе с градоначальником президент отметил бесшумность новых поездов при достаточно быстрой скорости. От одной станции до другой поезд довез президента менее, чем за четыре минуты.

После краткого осмотра станции "Площадь Гагарина" Владимир Путин вернулся в "Лужники", затем пересел в кортеж и покинул станцию.

Через несколько минут после отъезда главы государства станция была открыта для всех желающих.

Московское центральное кольцо в цифрах и фактах. Досье

Развернуть Схема метро со станциями Московского центрального кольца © Пресс-служба Департамента транспорта Москвы Схема метро со станциями Московского центрального кольца © Пресс-служба Департамента транспорта Москвы