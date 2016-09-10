Курсанты Академии ВВС и юнармейцы приняли присягу в Воронеже

ВОРОНЕЖ, 10 сентября. /ТАСС/. Более 1,7 тыс. курсантов Военно-воздушной академии, а также отряд юнармейцев приняли присягу на центральной площади Воронежа. В Академию и ее филиалы в этом году набрано около 3 тысяч человек, сообщил журналистам главком Воздушно-космических сил (ВКС) РФ генерал-полковник Виктор Бондарев.

"Три года назад мы вообще столько не набирали, подобный набор был только в 2013 году. Но с каждым годом мы его увеличиваем. Наверное, в следующем году мы и этот рубеж преодолеем. Могли бы и в этом году набрать больше, но нужно построить еще казармы, чтобы обеспечить идеальные условия для обучения и размещения", - сказал главком.

Также 40 учеников поступили в кадетскую инженерную школу, действующую на базе Академии в Воронеже.

Будущие офицеры Воздушно-космических сил предварительно прошли курс общевойсковой подготовки. В ближайшие 5 лет курсанты будут обучаться по специальностям инженеров, метеорологов, радиотехников, операторов беспилотников и другим.

В Воронеже сегодня также прошла акция "Служба по контракту - твой выбор!", во время которой были открыты мобильные пункты отбора на военную службу по контракту и агитационные пункты вузов ВКС. Более 20 человек написали заявления на прохождение службы по контракту.