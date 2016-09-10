Торжества по случаю 869-летия Москвы начались по всей столице

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Торжества в честь 869-летия Москвы начались в столице. Ровно в 13.00 мск с исполнения гимна Москвы заработали более 200 праздничных площадок по всему городу.

Как передает корреспондент ТАСС, в центре столицы уже многолюдно - везде звучит музыка, начинаются концерты и программы. В частности, Тверская улица превратилась в киноплощадку, на которой воспроизводят сцены из всеми любимых отечественных фильмов. На Пушкинской площади в самом разгаре фестиваль прессы - жителям и гостям предлагают льготную подписку на широкий список периодических изданий. На Поклонной горе проходит юбилейный, ХV Парад российского студенчества. В московских парках также начались народные гуляния.

Стартовало празднование Дня города с торжественной церемонии открытия на Красной площади. Темой празднования стал кинематограф. "Представление на Красной площади посвящено образу Москвы в кинематографе. С помощью воссозданных из известных фильмов кадров авторы попытались рассказать историю российской столицы", - сообщили в столичной мэрии.

Кадры из фильмов "Война и мир", "Волга, Волга", "Веселые ребята", "Добровольцы","Офицеры", "Оттепель","Я шагаю по Москве", "Москва слезам не верит" сменяли друг друга под песни о столице. Жителей столицы приветствовал старейший действующий актер Владимир Зельдин. Он прочел стихи Пушкина о Москве.

Известные артисты, в частности, Сергей Никоненко, Никита Михалков, Дмитрий Харатьян, Василий Лановой, Дмитрий Дюжев исполнили песни из кинофильмов. В представлении принимали участие и олимпийцы - победители Игр в Рио-де-Жанейро.

Приглашение на Красную площадь получили несколько тысяч ветеранов, представителей общественных и молодежных организаций, заслуженных москвичей.

Поздравление мэра

Мэр столицы Сергей Собянин поздравил горожан с праздником. В своем поздравлении, поступившем в ТАСС, он отметил, что "на своем веку Москва много повидала, многое преодолела и многого добилась".

"Еще один прожитый год был не из легких, но добавил ей красоты, уюта, доброжелательности и стал особо щедрым на подарки, которые принято дарить по случаю дня рождения", - отмечается в поздравлении.

"Заметно похорошели Тверская, Новый Арбат и десятки других центральных улиц, которые стали удобными для прогулок, отдыха и встреч. На новых пешеходных зонах обживаются "Московские сезоны" - городские фестивали, которые пришлись по душе москвичам и гостям столицы", - говорится в тексте поздравления.

Открытие МЦК

В эти дни первых пассажиров примет Московское центральное кольцо - новая наземная ветка метро. Завершается строительство еще нескольких станций на Люблинско-Дмитровской и Калининско-Солнцевской линиях. "На финишную прямую вышло сооружение первого участка Третьего пересадочного контура - еще одного кольца столичной подземки", - отмечается в поздравлении.

Мэр также напомнил, что на новой сцене начинает очередной театральный сезон знаменитая "Табакерка", обрел свой дом - современный футбольный стадион - московский ЦСКА. "Большим подарком Москве стало блестящее выступление столичных спортсменов на Олимпийских играх в Бразилии. На их счету 11 из 19 золотых медалей, завоеванных сборной России", - отмечает Собянин.

Мэр пригласил всех москвичей и гостей столицы принять участие в торжествах.

По всему городу в субботу пройдет более 1 тысячи мероприятий. Центр столицы на один день стал полностью пешеходным. Завершит праздничный день грандиозный салют с 32 точек, который прогремит в 22.00 мск. Метро будет работать до двух часов ночи.