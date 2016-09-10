На Московском центральном кольце запущено пассажирское движение

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Пассажирское движение стартовало на Московском центральном кольце (МЦК). Состав с первыми пассажирами отправился от станции "Лужники" в назначенное время - 14:00 мск.

Как сообщил заммэра Москвы Максим Ликсутов, по поручению мэра города первый месяц пассажиры могут пользоваться МЦК абсолютно бесплатно. За это время пассажиры смогут оценить преимущества и удобства нового кольца, а также качество и уровень предоставляемых услуг, построить для себя новые удобные маршруты, способные значительно сократить время в пути.

Интервал движения утренние и вечерние часы пик составит 6 минут, во остальное время - от 10 до 15 минут. Кольцо будет работать с 5:30 утра до часа ночи. Уже в первый месяц работы будет выполняться стопроцентный график движения поездов "Ласточка".

МЦК будет полностью интегрировано в систему столичного метрополитена и станет фактически второй кольцевой линией подземки. "Надеюсь, что пассажирам кольцо понравится, они им воспользуются каждодневно для проезда по городу", - сказал журналистам начальник Московского метрополитена Дмитрий Пегов.

С этого момента пассажирам доступны 26 станции, при этом 11 пересадок на метро и пять на пригородные поезда. До конца года будут открыты все станции - 31, а также 14 пересадок на метро и шесть на пригородные электрички.

На третьем этапе запуска будет 17 пересадок на метро и 10 - на пригородные поезда. Всего с запуском МЦК москвичи и гости столицы могут совершить более 350 пересадок, а время в пути при передвижениях по столице сократится в три раза.

Условия оплаты проезда

Контур МЦК уже нанесли на новые схемы столичной подземки под номером 14. У МЦК и метрополитена будут единая тарифная и билетная системы, сервисы, навигация. Таким образом оплатить проезд можно будет с помощью всех существующих билетов метрополитена, включая карты "Тройка", "90 минут" и "Единый", а льготные категории граждан могут свободно реализовать свое право на бесплатный или льготный проезд.

Всем пассажирам доступна бесплатная пересадка с МЦК на метро, монорельс и обратно в течение 90 минут с момента первого прохода турникетной линии. Чтобы совершать пересадки по МЦК, владельцам карт "Тройка" и билетов "90 минут" и "Единый" на 20, 40 и 60 поездок необходимо перепрограммировать их в кассах подземки.

Движение наземного транспорта уже скорректировано с расписанием МЦК. Пока интервалы движения автобусов, троллейбусов и трамваев составляют около 10 минут, в дальнейшем их планируется сократить до 6-8 минут, чтобы пассажиры смогли практически сразу пересесть с МЦК на наземный транспорт.

Курсировать по Московскому центральному кольцу будут современные поезда "Ласточка". Составы оборудованы кондиционерами, биотуалетами, информационными панелями, бесплатным Wi-fi, розетками, велокреплениями и полками для вещей. Чтобы открыть дверь поезда на станции, пассажирам надо будет нажать на специальную кнопку.

Развернуть Схема метро со станциями Московского центрального кольца © Пресс-служба Департамента транспорта Москвы Схема метро со станциями Московского центрального кольца © Пресс-служба Департамента транспорта Москвы