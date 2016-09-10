Глава МЧС России поблагодарил сибирских спасателей за помощь Приморью

Эксперты: МЦК станет мощным заделом для развития столицыОбщество 10 сентября, 15:11
Мединский считает ситуацию с доской Маннергейму темой отдельной беседыКультура 10 сентября, 14:45
Прокуратура возбудила уголовное дело за вырубку в Крыму редкого можжевельникаПроисшествия 10 сентября, 14:31
На выборах в Белоруссии завершается агитацияМеждународная панорама 10 сентября, 14:23
На Московском центральном кольце запущено пассажирское движениеОбщество 10 сентября, 14:05
Шляхтин: ФК "Крылья Советов" доверяет тренеру ВеркаутеренуСпорт 10 сентября, 13:55
РПЦ: божественная теория сотворения мира не противоречит последним космическим открытиямКосмос 10 сентября, 13:52
Торжества по случаю 869-летия Москвы начались по всей столицеОбщество 10 сентября, 13:51
Кириенко: в "Бушер-1" было интегрировано 12 тыс. т немецкого оборудованияЭкономика и бизнес 10 сентября, 13:32
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Глава МЧС России Владимир Пучков поблагодарил спасателей из Сибири за помощь в ликвидации последствий тайфуна, ставшего причиной наводнения.
"Я выражаю благодарность сибирякам за то, что они оказывают помощь и поддержку Дальнему Востоку", - сказал министр на заседании рабочей группы правительственной комиссии по чрезвычайным ситуациям.
Глава МЧС отметил, что накануне Сибирский региональный поисково-спасательный отряд прошел аттестацию по методике Международной консультативной группы по вопросам поиска и спасения (ИНСАРАГ) ОНН. Он стал вторым отрядом МЧС после "Центроспаса", аттестованным ООН.
"Это мощный прорыв вперед. Мы доказали наш потенциал. И смогли выполнить все процедуры во время аттестации", - сказал Пучков, отметив, что специалисты отряда работают в Приморье.