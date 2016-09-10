Глава МЧС России поблагодарил сибирских спасателей за помощь Приморью

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Глава МЧС России Владимир Пучков поблагодарил спасателей из Сибири за помощь в ликвидации последствий тайфуна, ставшего причиной наводнения.

"Я выражаю благодарность сибирякам за то, что они оказывают помощь и поддержку Дальнему Востоку", - сказал министр на заседании рабочей группы правительственной комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Глава МЧС отметил, что накануне Сибирский региональный поисково-спасательный отряд прошел аттестацию по методике Международной консультативной группы по вопросам поиска и спасения (ИНСАРАГ) ОНН. Он стал вторым отрядом МЧС после "Центроспаса", аттестованным ООН.

"Это мощный прорыв вперед. Мы доказали наш потенциал. И смогли выполнить все процедуры во время аттестации", - сказал Пучков, отметив, что специалисты отряда работают в Приморье.