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Глава МЧС России поблагодарил сибирских спасателей за помощь Приморью

Общество
10 сентября, 15:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, сентября. /ТАСС
Владимир Пучков напомнил, что накануне Сибирский региональный поисково-спасательный отряд стал вторым отрядом МЧС, аттестованным ООН
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МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Глава МЧС России Владимир Пучков поблагодарил спасателей из Сибири за помощь в ликвидации последствий тайфуна, ставшего причиной наводнения.

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"Я выражаю благодарность сибирякам за то, что они оказывают помощь и поддержку Дальнему Востоку", - сказал министр на заседании рабочей группы правительственной комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Глава МЧС отметил, что накануне Сибирский региональный поисково-спасательный отряд прошел аттестацию по методике Международной консультативной группы по вопросам поиска и спасения (ИНСАРАГ) ОНН. Он стал вторым отрядом МЧС после "Центроспаса", аттестованным ООН.

"Это мощный прорыв вперед. Мы доказали наш потенциал. И смогли выполнить все процедуры во время аттестации", - сказал Пучков, отметив, что специалисты отряда работают в Приморье.

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