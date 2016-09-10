Студенты СКФУ пронесли белорусский флаг на параде студенчества

СТАВРОПОЛЬ, 10 сентября. /ТАСС/. Первокурсники Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) пронесли флаг республики Беларусь на параде российского студенчества в Ставрополе в знак поддержки белорусских паралимпийцев, передает корреспондент ТАСС.

"Мне кажется, очень важно, что студенты СКФУ пронесли сегодня этот флаг в знак поддержки белорусских паралимпийцев. Это показывает нашу солидарность, давайте поддержим Белоруссию, спасибо вам, братья-белорусы!", - сказал на открытии парада губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Парад российского студенчества проходит в субботу в тридцати городах России в пятнадцатый раз. Ставрополь впервые участвует в акции, парадом в городе прошли около 8 тыс. первокурсников из 23 вузов, колледжей, техникумов и училищ.

Как ранее сообщал ТАСС, один из членов делегации сборной Белоруссии пронес флаг России во время парада атлетов на церемонии открытия Паралимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро в знак солидарности с российскими паралимпийцами, которых не допустили к Играм. После этого поступка два представителя белорусской делегации были лишены аккредитации.