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В Салониках открыли памятник княжне Ольге Романовой

Общество
10 сентября, 15:56 UTC+3 САЛОНИКИ САЛОНИКИ 10, сентября. /ТАСС
Монумент выполнен в граните и бронзе скульптором Андреем Коробцовым и архитектором Константином Фоминым
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САЛОНИКИ, 10 сентября. /ТАСС/. Торжественная церемония открытия памятника великой княжне Ольге Романовой состоялось в субботу в Салониках.

После освящения монумента, заместитель председателя правительства РФ Аркадий Дворкович, мэр Салоник Яннис Бутарис и член совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Иван Cаввиди возложили цветы к подножию памятника. Дворкович прибыл в Грецию в качестве главы российской делегации на 81-й Международной ярмарке в Салониках, на которой Россия в этом году является "почетной страной".

Открытие памятника состоялось в рамках перекрестных годов России в Греции и Греции в России и приурочено к 165-летию со дня рождения великой княжны. Установка монумента в Салониках стала возможной благодаря усилиям Министерства культуры РФ, Российского военно-исторического общества, Благотворительного фонда Ивана Саввиди и Федеральной национально-культурной автономии греков России.

Как отмечают организаторы мероприятия, "монумент, выполненный в граните и бронзе скульптором Андреем Коробцовым и архитектором Константином Фоминым, станет еще одним олицетворением многовековых добрососедских связей России и Греции, нерушимой дружбы между русским и греческим народами".

Великая княжна Ольга Константиновна (королева Ольга) - внучка императора Николая I, жена греческого короля Георга I, вошла в историю Греции и России не только как представительница императорского дома. Известная своей широкой благотворительной деятельностью, она стала истинным примером православного служения людям. На ее счету открытие госпиталей, приютов, лазаретов, больниц.

Во время балканских войн королева Ольга возглавила "госпитальное движение" в Греции и руководила греческим Красным Крестом. Под ее особым покровительством находились моряки русского флота.

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