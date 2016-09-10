Крым впервые по безвизовой схеме посещает группа китайских туристов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сентября. /Корр. ТАСС Сергей Павлив/. Первая официальная группа туристов из Китая прибыла в Крым после подписания между Россией и КНР соглашения о безвизовом пересечении границ. Об этом ТАСС сообщил председатель комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму республики Алексей Черняк.
"Это первая официальная группа туристов, целью которой значится именно Республика Крым. Они пересекали границу по безвизовой схеме, в рамках подписанного межправительственного соглашения между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой", - сообщил Черняк.
По его словам, в составе группы 14 человек, программа тура рассчитана на шесть дней. Гости посетят Ханский дворец в Бахчисарае, Генуэзскую крепость в Судаке, дворцовые комплексы на южном берегу Крыма и достопримечательности Севастополя. Черняк также сообщил, что обслуживает туристов крымский туроператор "Южный тур", которая стала одной из пяти крымских турфирм, получивших официальное разрешение на работу с китайскими туристами.
По его мнению, прибытие первой официальной организованной группы туристов из Китая имеет большое значение для Крыма. "Иностранные туристы в Крым приезжают, но в неофициальном порядке. Кто на охоту, кто на морскую рыбалку, но все это неофициально, а тут первая официальная иностранная туристическая группа, поэтому для Крыма это имеет большое значение", - подчеркнул глава парламентского комитета.
Он также отметил, что китайские туристы имеют свою специфику. "Китайского туриста не интересует пляжный отдых, а в первую очередь - культурно-познавательный, исторический туризм с заездами не более чем на неделю, с постоянной сменой регионов, гостиниц - они хотят больше посмотреть и набраться впечатлений", - отметил Черняк. Кроме того, туристы из Китая предпочитают путешествовать в весенне-осенний период, что привлекательно для Крыма, так как позволит загрузить объекты размещения и музеи в межсезонье. Черняк также сообщил, что в следующем месяце в Крым приедут еще две группы туристов из Китая.
Соглашение между правительствами РФ и Китая о безвизовых туристических поездках в рамках организованных групп (через турфирмы) было подписано в 2000 год