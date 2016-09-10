Гатчинский парк войдет в число самых привлекательных мест для туристов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 сентября. /ТАСС/. Министр культуры РФ Владимир Мединский считает, что Гатчинский парк под Санкт-Петербургом в ближайшие несколько лет должен войти в список самых посещаемых туристами объектов. Как сообщил в субботу министр на мероприятиях, посвященных 250-летию Гатчинского дворца и 220-летию города Гатчины, этого результата можно будет добиться благодаря проводимой реставрации и благоустройству.

"Я смотрю, в каком состоянии находятся наши исторические парки, музеи, учреждения культуры - тут движение колоссальное. Гатчинский дворец - второй по величине дворец после Эрмитажа - сейчас преображается, благоустраивается парк, и это любимое место отдыха петербуржцев, очень привлекательное туристическое направление. Я убежден, что в ближайшее десятилетие Гатчина войдет в список топовых мест для посещения всех туристов как Петергоф, Царское Село", - сказал Мединский.

Музей становится лучше, но дороже

Как рассказал директор ГМЗ "Гатчина" Василий Панкратов, к юбилею Гатчины выполнен большой объем реставрационных работ. Только в 2016 году на эти цели освоено 250 млн рублей, но реставрационная программа шла еще несколько лет до этого.

Панкратов сообщил, что дирекция музея-заповедника планирует сделать вход в Гатчинский парк платным.

"Безусловно, вход станет платным, потому что мы уже выходим на такое состояние, когда мы не можем сохранять то, что у нас здесь есть, если мы открыты со всех сторон, - пояснил он. - Я думаю, это произойдет через год или два - не раньше, со всеми преференциями в сторону гатчинцев и тех людей, которые приедут".

"Пригородный Эрмитаж"

Гатчинский дворцово-парковый ансамбль ведет свою историю со времен Екатерины II. Первым владельцем этих мест был фаворит императрицы граф Григорий Орлов. После его смерти в 1783 году поместье перешло в собственность императорской семьи.

Для Павла I здесь был построен единственный в России загородный дворец-замок. Гатчина была любимой резиденцией императора Александра III.

В мае 1918 года Гатчина стала музеем. В 1941 году ее стали называть "пригородным Эрмитажем" благодаря богатейшей коллекции из 54 тыс. экспонатов.

Резиденция серьезно пострадала в годы войны. Гитлеровцы взорвали дворец и похитили огромное количество экспонатов. Реставрация началась только в 1976 году и продолжается до сих пор.

Гатчинский замок включен в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.