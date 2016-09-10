Стартовала регистрация на участие во Всемирном фестивале молодежи-2017

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Заявки на регистрацию участников XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который пройдет в 2017 году в России, стали приниматься с 10 сентября.

Как сообщили ТАСС в Федеральном агентстве по делам молодежи (Росмолодежь), которое по поручению президента РФ является организатором фестиваля, "сегодня подать заявку на обновленном официальном сайте фестиваля Rassia2017.com сможет уже каждый молодой человек, желающий стать частью грандиозного международного молодежного события". Там уточнили, что подать заявку может любой молодой россиянин независимо от региона проживания.

В Росмолодежи напомнили, что участниками фестиваля станут более 20 тыс. молодых людей из 150 стран мира в возрасте от 18 до 35 лет. "На одной площадке соберутся молодые лидеры из разных сфер: представители молодежных НКО, молодые журналисты, творческая и спортивная молодежь, молодые инженеры и IT-специалисты, лидеры молодежных организаций политических партий, молодые предприниматели, лидеры студенческого самоуправления, молодые ученые и преподаватели вузов, а также соотечественники и иностранцы, изучающие русский язык и интересующиеся российской культурой", - добавили в агентстве, уточнив, что молодых людей "ждет уникальная дискуссионная программа с участием профессионалов мирового уровня, многообразие граней российской культуры, знакомство с единомышленниками и коллегами". Основные темы дискуссионной программы определены как "Культура и глобализация", "Глобальная экономика", "Экономика знаний", "Развитие общественных институтов", "Политика и международная безопасность".

"Фестиваль призван консолидировать молодежное мировое сообщество вокруг идеи справедливости, укрепить международные связи, а также развивать межнациональное и межкультурное взаимодействие", - подчеркнули в Росмолодежи.

Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит один раз в четыре года начиная с 1947 года. Его организатором является Всемирная федерация демократической молодежи (ВФДМ). Москва принимала мероприятие дважды - в 1957 и 1985 годах. Членами ВФДМ являются порядка 160 молодежных организаций.

Заявка России на проведение XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов была подана Росмолодежью по поручению президента РФ Владимира Путина. В ноябре 2015 года сессия Генассамблеи ВФДМ, которая проходила в Гаване, одобрила заявку на проведение фестиваля в 2017 году в РФ, причем российская заявка стала единственной получившей поддержку Федерации. В феврале ВФДМ приняла окончательное решение о проведении фестиваля в России. Он пройдет 14-22 октября будущего года в Сочи.