Международный форум информагентств Балкан и Черноморского региона завершился в Болгарии

СОФИЯ, 10 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Ленкин/. Международный форум информационных агентств Балкан и Черноморского региона завершился в субботу в городе Несебр в Болгарии. В Международной конференции "Роль информационных агентств во время кризиса", в XXV Генеральной ассамблее Ассоциации балканских информационных агентств - стран Юго-Восточной Европы (ABNA-SE) и VIII встрече Ассоциации национальных информационных агентств стран Причерноморья (ПАНИА), которые продолжались три дня, приняли участие руководители информагентств стран Балкан и Черноморского региона. Во время дискуссий обсуждалась работа агентств в условиях политического, финансового, экономического и миграционного кризисов, военных конфликтов.

Подводя итоги форума, генеральный директор Болгарского телеграфного агентства (БТА) Максим Минчев подчеркнул, что "именно информагентства обеспечивают 80% оперативной и, главное, достоверной информации о происходящих событиях" и в условиях кризисов их роль чрезвычайно высока.

Делегацию ТАСС на болгарском форуме возглавил первый заместитель генерального директора Михаил Гусман. Он обратил внимание коллег на появление псевдоинформационных сообщений и опасности хакерских атак на сайты агентств, предложил подумать о механизме срочной проверки информации.

Участники встречи обсудили вопросы дальнейшего развития агентств. Были подписаны соглашения о сотрудничестве между ABNA и ПАНИА, ПАНИА и AMAN (Средиземноморской Ассоциацией информационных агентств). Новым президентом ABNA и ПАНИА был избран гендиректор БТА Максим Минчев.