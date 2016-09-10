Сотни тысяч москвичей отмечают День города на столичных улицах

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МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Масштабное празднование Дня города в Москве в самом разгаре. По наблюдению корреспондента ТАСС, только в центре столицы отмечают 869-летие мегаполиса сотни тысяч горожан и гостей Москвы. Буквально не протолкнуться сейчас на Тверской улице.
"Уже в первые часы количество посетителей площадки на главной улице Москвы впечатляет. Здесь развернулась грандиозная реконструкция, посвященная шедеврам отечественного кинематографа. В зрелищной программе заняты более 2 тыс. артистов и аниматоров. Поток гостей с момента открытия экспозиции превзошел все ожидания", - сообщили ТАСС в оргкомитете праздника.
На десяти площадках от Козицкого переулка до Манежной площади воспроизвели декорации и атрибуты фильмов, снятых в Москве или о Москве: "Иван Васильевич меняет профессию", "Свинарка и пастух", "Война и мир", "Цирк", "Место встречи изменить нельзя", "Я шагаю по Москве", "Покровские ворота", "Гостья из будущего", "Ночной дозор".
На всех площадках сейчас проходят концерты, театрализованные представления, музыкальные и танцевальные шоу, флешмобы. Прошли открытые встречи с актерами, сыгравшими роли в фильме "Я шагаю по Москве" - Никитой Михалковым и Ириной Мирошниченко. Здесь же можно побывать на киносеансе, модном показе и сыграть в шахматы.
"Это потрясающий праздник! Я специально приехала из Тулы, чтобы погулять на Дне рождения Москвы. Даже не могла представить, что будет так интересно и весело", - поделилась с корреспондентом ТАСС одна из посетительниц праздника.
Гости из Сургута уже приняли участие в спецпроекте "Снимаем кино" на Охотном ряду и тоже делятся впечатлениями: "Очень круто! Даже не представляли, что сможем вот так, просто на улице, попробовать себя в качестве киноактеров. Необычно видеть себя на большом экране".
На главной сцене на Тверской в режиме нон-стоп проходит большой праздничный концерт. Уже выступил брасс-ансамбль Большого театра, который исполнил попурри из любимых кинофильмов. Вечером ожидаются звезды российской эстрады и финалисты конкурса Metro on Stage. На сцене выступят 10 групп - финалистов конкурса молодых исполнителей, выбранных профессиональным рок-жюри из тысячи музыкантов, подавших заявки. Прогрессивный женский вокал, жесткие гитарные рифы, грув - будущие звезд независимой сцены обещают выложиться на все сто. Хедлайнером концерта станет группа "Браво".
Сцена расположена на пересечении улиц Тверской и Моховой, перед Манежной площадью. Музыка будет звучать здесь до 23 часов.
На Поклонной горе завершился парад российского студенчества, в котором приняли участие несколько десятков тысяч юношей и девушек. После этого здесь состоялось посвящение первокурсников в студенты и проходит гала-концерт "Мы в ответе за будущее!" Молодежные "звезды" - группы "Градусы", MBand, Artik&Asti, "Моя Мишель", Ханна, Elvira T, Parshoota, Ева Польна, Иракли и многие другие поздравляют с Днем города.
В 19:30 зазвучит праздничный концерт "Дорожного радио". В программе примут участие Александр Буйнов, Зара, Наталья Власова, Родион Газманов, группы "Фабрика" и "Лови", Таня Герман и Андрей Никольский, Ян Марти, Марина Девятова, а также другие известные артисты и музыкальные коллективы.
С главной сцены Парка Горького звучат мелодии из фильмов, а на площади у фонтана все желающие пробуют свои силы в сценическом мастерстве - здесь работают настоящая съемочная площадка, киношкола и детская мультмастерская.
Традиционный фестиваль "Добрая Москва" проходит сейчас на Цветном бульваре. Все желающие могут посетить мастер-классы, а также приобрести товары, сделанные вручную - мягкие игрушки, глиняную посуду, вязаные изделия и многое другое. Маленькие посетители тоже не скучают - для них работает детская зона с обучающими и развлекательными программами.
В музее Москвы проходит фестиваль "Музей и город". Для посетителей подготовили музыкальные и театральные представления, детские мастер-классы, экскурсии.
"Москва не сразу строилась": 10 вопросов об архитектурном прошлом города
Оживленно сейчас и в музее-усадьбе Кусково, где проходит фестиваль искусств "Вдохновение в Кускове". Театрализованный праздник-фантазия развернулся на аллеях и уличных площадках усадьбы. Парадный фасад дворца и Большой пруд стали декорациями для театрализованной исторической реконструкции.
На Патриарших прудах собираются поклонники творчества Михаила Булгакова. До позднего вечера здесь будут звучать вальсы Штрауса, которые очень любил писатель. Вечером, с 19 часов, для гостей Театральной площади прозвучит концерт "Вечному городу - вечная музыка". Тамара Гвердцители, Хибла Герзмава, Дмитрий Маликов, Евгений Кунгуров, Пелагея, вокальный коллектив "Кватро" споют свои лучшие песни.
Одной из главный площадок празднования Дня города стала ВДНХ. Здесь мероприятия проходят сразу на десяти площадках. Выставка превратилась в "Город детей", где на протяжении двух дней юные москвичи могут дать волю фантазии и попробовать себя в роли архитекторов, инженеров, судостроителей. В "Зеленом театре" проходит финальный гала-концерт Фестиваля духовых оркестров.
Площадь промышленности ВДНХ стала одной из площадок проведения Всероссийского фестиваля энергосбережения "Вместе ярче!" На фестивале представлены арт-объекты, созданные в соответствии с последними технологиями энергосбережения. Для гостей ВДНХ организованы специальные шоу и опыты, показывающие свойства различных видов энергоресурсов. В 19 часов начнется музыкальный концерт с участием Влада Топалова, Виктории Дайнеко, Елены Темниковой, Лок Дога и других звезд российской эстрады.
Завершится праздничный день грандиозным фейерверком с 32 точек города.