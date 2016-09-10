Сотни тысяч москвичей отмечают День города на столичных улицах

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Масштабное празднование Дня города в Москве в самом разгаре. По наблюдению корреспондента ТАСС, только в центре столицы отмечают 869-летие мегаполиса сотни тысяч горожан и гостей Москвы. Буквально не протолкнуться сейчас на Тверской улице.

"Уже в первые часы количество посетителей площадки на главной улице Москвы впечатляет. Здесь развернулась грандиозная реконструкция, посвященная шедеврам отечественного кинематографа. В зрелищной программе заняты более 2 тыс. артистов и аниматоров. Поток гостей с момента открытия экспозиции превзошел все ожидания", - сообщили ТАСС в оргкомитете праздника.

Киноплощадки

На десяти площадках от Козицкого переулка до Манежной площади воспроизвели декорации и атрибуты фильмов, снятых в Москве или о Москве: "Иван Васильевич меняет профессию", "Свинарка и пастух", "Война и мир", "Цирк", "Место встречи изменить нельзя", "Я шагаю по Москве", "Покровские ворота", "Гостья из будущего", "Ночной дозор".

На всех площадках сейчас проходят концерты, театрализованные представления, музыкальные и танцевальные шоу, флешмобы. Прошли открытые встречи с актерами, сыгравшими роли в фильме "Я шагаю по Москве" - Никитой Михалковым и Ириной Мирошниченко. Здесь же можно побывать на киносеансе, модном показе и сыграть в шахматы.

"Это потрясающий праздник! Я специально приехала из Тулы, чтобы погулять на Дне рождения Москвы. Даже не могла представить, что будет так интересно и весело", - поделилась с корреспондентом ТАСС одна из посетительниц праздника.

Гости из Сургута уже приняли участие в спецпроекте "Снимаем кино" на Охотном ряду и тоже делятся впечатлениями: "Очень круто! Даже не представляли, что сможем вот так, просто на улице, попробовать себя в качестве киноактеров. Необычно видеть себя на большом экране".

Музыка нон-стоп

На главной сцене на Тверской в режиме нон-стоп проходит большой праздничный концерт. Уже выступил брасс-ансамбль Большого театра, который исполнил попурри из любимых кинофильмов. Вечером ожидаются звезды российской эстрады и финалисты конкурса Metro on Stage. На сцене выступят 10 групп - финалистов конкурса молодых исполнителей, выбранных профессиональным рок-жюри из тысячи музыкантов, подавших заявки. Прогрессивный женский вокал, жесткие гитарные рифы, грув - будущие звезд независимой сцены обещают выложиться на все сто. Хедлайнером концерта станет группа "Браво".

Сцена расположена на пересечении улиц Тверской и Моховой, перед Манежной площадью. Музыка будет звучать здесь до 23 часов.

На Поклонной горе завершился парад российского студенчества, в котором приняли участие несколько десятков тысяч юношей и девушек. После этого здесь состоялось посвящение первокурсников в студенты и проходит гала-концерт "Мы в ответе за будущее!" Молодежные "звезды" - группы "Градусы", MBand, Artik&Asti, "Моя Мишель", Ханна, Elvira T, Parshoota, Ева Польна, Иракли и многие другие поздравляют с Днем города.

В 19:30 зазвучит праздничный концерт "Дорожного радио". В программе примут участие Александр Буйнов, Зара, Наталья Власова, Родион Газманов, группы "Фабрика" и "Лови", Таня Герман и Андрей Никольский, Ян Марти, Марина Девятова, а также другие известные артисты и музыкальные коллективы.

С главной сцены Парка Горького звучат мелодии из фильмов, а на площади у фонтана все желающие пробуют свои силы в сценическом мастерстве - здесь работают настоящая съемочная площадка, киношкола и детская мультмастерская.

Фестивали и классика

Традиционный фестиваль "Добрая Москва" проходит сейчас на Цветном бульваре. Все желающие могут посетить мастер-классы, а также приобрести товары, сделанные вручную - мягкие игрушки, глиняную посуду, вязаные изделия и многое другое. Маленькие посетители тоже не скучают - для них работает детская зона с обучающими и развлекательными программами.

В музее Москвы проходит фестиваль "Музей и город". Для посетителей подготовили музыкальные и театральные представления, детские мастер-классы, экскурсии.

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Оживленно сейчас и в музее-усадьбе Кусково, где проходит фестиваль искусств "Вдохновение в Кускове". Театрализованный праздник-фантазия развернулся на аллеях и уличных площадках усадьбы. Парадный фасад дворца и Большой пруд стали декорациями для театрализованной исторической реконструкции.

На Патриарших прудах собираются поклонники творчества Михаила Булгакова. До позднего вечера здесь будут звучать вальсы Штрауса, которые очень любил писатель. Вечером, с 19 часов, для гостей Театральной площади прозвучит концерт "Вечному городу - вечная музыка". Тамара Гвердцители, Хибла Герзмава, Дмитрий Маликов, Евгений Кунгуров, Пелагея, вокальный коллектив "Кватро" споют свои лучшие песни.

Город детей и энергосбережения

Одной из главный площадок празднования Дня города стала ВДНХ. Здесь мероприятия проходят сразу на десяти площадках. Выставка превратилась в "Город детей", где на протяжении двух дней юные москвичи могут дать волю фантазии и попробовать себя в роли архитекторов, инженеров, судостроителей. В "Зеленом театре" проходит финальный гала-концерт Фестиваля духовых оркестров.

Площадь промышленности ВДНХ стала одной из площадок проведения Всероссийского фестиваля энергосбережения "Вместе ярче!" На фестивале представлены арт-объекты, созданные в соответствии с последними технологиями энергосбережения. Для гостей ВДНХ организованы специальные шоу и опыты, показывающие свойства различных видов энергоресурсов. В 19 часов начнется музыкальный концерт с участием Влада Топалова, Виктории Дайнеко, Елены Темниковой, Лок Дога и других звезд российской эстрады.

Завершится праздничный день грандиозным фейерверком с 32 точек города.