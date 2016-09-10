Московское центральное кольцо: вокруг столицы за 82 минуты

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Пассажирское движение открылось сегодня на Московском центральном кольце (МЦК, ранее МКЖД): горожанам доступны 26 станций, с 11 из которых можно перейти на линии столичного метро, с 5 - на остановки пригородных электричек.

Москвичи с интересом исследовали новую, наземную ветку, выяснил корр. ТАСС, проехав полный круг на МЦК.

"Кольцо проходит по 26 районам Москвы, в которых проживают около 2 млн человек. 30% из них живут в шаговой доступности от станций МЦК. В шесть районов наземное метро придет впервые, там проживают около 600 тыс. москвичей", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов в преддверии старта движения поездов на кольце.

Полетели "ласточки"

В 14:00 к платформе "Лужники" приходит первый поезд, красно-серая "Ласточка". Следующую станцию - "Кутузово" - объявляет директор Народного музея московского метрополитена Константин Черкасский. "Начало движения на Московской окружной железной дороге состоялось 19 июля 1908 года на станции "Серебряный бор". Изначально движение было пассажирское, но тогда оно не прижилось", - голос Черкасского переносит в прошлое, когда Москва еще умещалась внутри той дороги, а потому она называлась окружной и никакой другой.

Спустя более чем век пассажиры вернулись на Московскую окружную железную дорогу, теперь Московское центральное кольцо. Сегодня полный круг на МЦК занял 82 минуты, среднее время в пути между станциями - 3 минуты, а интервал между поездами 5-10 минут. В поездах комфортная температура, на информационных табло указано текущее время, температура воздуха внутри салона, название станции. Станции и пересадки объявляют на русском и английском, в поезде можно зарядить телефон или почитать специальный выпуск газеты "Мое метро", посвященный МЦК.

Кажется, в вагоне удобно всем: семьям с колясками и собаками, пенсионерам, молодежи, пассажирам с самокатами и велосипедами. Спустя час после открытия движения по кольцу в вагоне буквально негде яблоку упасть. Пассажиры обмениваются впечатлениями, спрашивают друг друга про билеты, время пересадки, изучают небольшие карты, которые раздают на входе у станций.

"Смотри, мы живем на Новохохловской, а еду я на работу на Ленинский проспект. Еду через Третье транспортное кольцо, дорога занимает где-то час, а то и все полтора. А если оставить машину и поехать здесь до Площади Гагарина, это ведь минут 20 займет всего", - говорит муж жене. Супруги решили прокатиться по кольцу вместе с тремя дочками и маленькой собачкой Кнопкой.

Пересадка пересадке рознь

Переход со станции МЦК "Площадь Гагарина" на станцию "Ленинский проспект" теплый: с платформы не нужно выходит на улицу, вход в метро расположен тут же. Таких пересадок по принципу "сухие ноги" еще четыре: на станции метро "Черкизовская", "Кутузовская", "Владыкино" и "Международная". Займут они всего пару минут. А вот на других станциях пересадка на метро или пригородные электрички требует больше времени.

Со станции "Шелепиха" можно пересесть на железнодорожную станцию "Тестовская" Белорусского направления, переход занимает 7 минут, к слову на схеме МЦК указано 9 мин. Правда, указателей не видно, дорогу приходится спрашивать у сотрудников МЦК. Любителям небоскребов переход понравится - ММДЦ "Москва-Сити" находится совсем рядом и прекрасно виден.

На "Тестовской" нет турникетов, билет на электричку можно купить в кассе, но она расположена на противоположной от входа платформе. Обратный путь до "Шелепихи" занял всего 5 мин. Местных жителей отсутствие указателей, скорее всего, не смутит. Так и есть.

"Мы едем к бабушке на станцию "Балтийская", узнали об МЦК из рекламы в метро. Нам очень удобно, сейчас пришли из дома, от "Балтийской" тоже пешком. Хотим понять, сколько займет времени дорога. Очень здорово, что целый месяц можно ездить бесплатно", - рассказывает москвичка Мария Яхина.

А вот Георгий Гранкин живет между станциями метро "Отрадное" и "Владыкино", а работает на "Спортивной". Сегодня, возвращаясь с работы, он решил поехать на МЦК. "Хочу посмотреть, сколько по времени займет, кажется, выигрываю минут пять, но здесь удобнее, народу меньше и дышать легче, не то, что под землей", - говорит он, добавляя, что хорошо бы немного сократить интервалы между поездами: тогда будет так же быстро, как в метро, но удобнее.

Между тем, объявляют станцию "Балтийская", только непонятно, с какой стороны платформа - звучит информация о пересадках, также голос напоминает о необходимости нажать кнопку на двери, чтобы она открылась.

Путь от "Шелепихи" до "Балтийской" занял 11 минут. Выйти со станции можно только по ступеням - эскалаторы еще не включили - зато по крытому переходу сразу попадаешь в торговый центр "Метрополис", любителям шоппинга на заметку. Пересадка на станцию метро "Войковская" занимает 10 минут. Указателей снова нет, зато новый билет покупать не нужно: бесплатно пересесть с МЦК на метро можно в течение 90 минут.

Знакомая незнакомая Москва

Равнодушных лиц в поезде на МЦК нет. Пассажиры внимательно разглядывают проносящиеся за окном пейзажи. "Вот здесь раньше была свалка, а теперь парк", - удивляется женщина. "Это же Измайловский Кремль!" - восклицает мужчина.

Очевидно, что для многих сегодня открытие МЦК - повод комфортно "прогуляться" по столице. "Слов нет, мне так нравится. Я села на "Шоссе Энтузиастов", решила сделать круг. У меня как подруга с дачи приедет, мы с ней обязательно поедем по кольцу", - смеется пенсионерка Татьяна Пацуло.

До станции МЦК она доехала на трамвае из Новогиреева. "На платформу можно на лифте подняться, все работает", - добавляет она.

Напомним, что до конца года откроются станции "Дубровка", "Коптево", "Соколиная гора", "Зорге", "Панфиловская". Таким образом, к началу 2017 года заработают все станции - 31, станут доступны 14 пересадок на линии метро и шесть - на пригородные электрички. А в 2018 году откроются все 17 пересадок на метро и 10 на пригородные поезда.

Всего с запуском МЦК москвичи и гости столицы могут совершить более 350 пересадок, а время в пути при передвижениях по столице сократится в три раза.