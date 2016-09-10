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Фонд Кадырова раздаст более 60 тысяч овец малоимущим семьям на Курбан-байрам

Общество
10 сентября, 22:18 UTC+3 ГРОЗНЫЙ ГРОЗНЫЙ 10, сентября. /ТАСС
Специальная площадка, откуда вывозят жертвенное животное для раздачи, развернута на восточной окраине Грозного
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© Денис Абрамов/ТАСС

ГРОЗНЫЙ, 10 сентября. /ТАСС/. Региональный общественный фонд имени Ахмата Кадырова проводит крупную благотворительную акцию, приуроченную к празднику Курбан-байрам, в рамках которой для раздачи малоимущим семьям закуплены более 60 тыс. овец и 100 верблюдов. Об этом на своей странице в Instagram сообщил врио главы Чечни Рамзан Кадыров.

"Для раздачи малоимущим семьям закуплены более 60 тыс. овец, 100 верблюдов, большое количество КРС. В Дагестан, Ингушетию, РСО-А, КБР, Ставропольский край, КЧР, Адыгею, Ростовскую область, Калмыкию, Астраханскую область доставлены 30 тыс. овец", - написал Кадыров.

Ассаламу алайкум! РОФ имени Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова @fond_kadyrova проводит крупную благотворительную акцию, приуроченную к Курбан-Байрам. Решение об этом приняла Президент РОФ Аймани Несиевна. Для раздачи малоимущим семьям закуплены более 60 тыс овец, 100 верблюдов, большое количество КРС. В Дагестан, Ингушетию, РСО-А, КБР, Ставропольский край, КЧР, Адыгею, Ростовскую область, Калмыкию, Астраханскую область доставлены 30 тыс овец. В субботу мы с муфтием Чеченской Республики шейхом Салах-Хаджи Межиевым посетили площадку на восточной окраине Грозного, где происходил вывоз овец для семей погибших и раненных сотрудников правоохранительных органов. Здесь же осуществлялось и распределение верблюдов. Аймани Несиевна сделала всё, чтобы малоимущие семьи смогли выполнить предписания Курбан-Байрам. Да возблагодарит её Всевышний Аллах за это! #Кадыров #Россия #Чечня #Ислам

Видео опубликовано Ramzan Kadyrov (@kadyrov_95)

Специальная площадка, откуда вывозят жертвенное животное для раздачи, развернута на восточной окраине Грозного. Более 1500 тыс. голов мелкого рогатого скота и 51 верблюдов были сегодня вывезены для раздачи семьям погибших и раненных сотрудников правоохранительных органов.

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Масштабная благотворительная акция, приуроченная к одному из главных мусульманских праздников Курбан-байрам, фондом Кадырова проводится ежегодно. В 2015 году было закуплено и роздано более 32 тыс. овец семьям погибших сотрудников полиции, имамов, работников органов власти и малоимущим гражданам, а также 30 тыс. овец были доставлены в 11 регионов юга России для одиноких, престарелых, больных граждан и многодетных семей. Также в канун праздника, в день Арафат, в который мусульманам, кроме паломников, желательно поститься, за счет фонда было организованно разговение в 10 различных ресторанах и кафе в крупных городах Чечни.

Курбан-байрам - праздник жертвоприношения - отмечается на десятый день месяца зуль-хиджа, 12 месяца мусульманского лунного календаря. Согласно исламской традиции, в честь праздника каждый мусульманин должен принести в жертву барана, корову или другую домашнюю скотину. Курбан-байрам также знаменует собой окончание хаджа - ежегодного паломничества в Мекку, которое хотя бы раз в жизни должен по возможности совершить каждый мусульманин.

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