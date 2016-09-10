Число подписчиков Кадырова в соцсетях перевалило за три миллиона

ГРОЗНЫЙ, 10 сентября. /ТАСС/. Общее число подписчиков врио главы Чечни Рамзана Кадырова в социальных сетях превысило три млн человек, из них два млн приходится на Instagram. Об этом сообщила пресс-служба главы и правительства республики.

"Самым популярным остается страница руководителя Чеченской Республики в Instagram, которую читают свыше двух миллионов человек. Количество подписчиков Рамзана Кадырова в "ВКонтакте" составило около 500 тысяч, в Twitter - 331 тысячу, в Facebook - 760 860, в "Живом журнале" - 5 447", - сообщает пресс-служба.

У Кадырова на сегодняшний день почти 8 тыс. публикаций в Instagram, почти 5 тыс. - в Twitter и 2,3 тыс. - на странице в социальной сети "ВКонтакте".

"За годы своего руководства Рамзан Кадыров решил проблемы десятков тысяч граждан, обратившихся к нему посредством соцсетей", - говорится в сообщении пресс-службы.

Кадырова неоднократно признавали самым цитируемым блогером России.