Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.09:
$ 64.16
€ 72.34
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В России празднуют День трезвости

Общество
11 сентября, 0:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, сентября. /ТАСС
Праздник был учрежден еще в 1911 году и был со временем забыт, а сейчас возрождается по инициативе РПЦ
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. День трезвости празднуют в воскресенье в России. Учрежденный еще в 1911 году праздник был со временем забыт, а сейчас возрождается по инициативе Русской православной церкви, вспоминающей в этот день Усекновение главы святого Иоанна Предтечи: пророк был обезглавлен царем Иродом во время пира.

В этот день соблюдается строгий пост, а сто лет назад по всей стране закрывались винные лавки и запрещалась продажа алкогольных напитков. С 2014 года по инициативе РПЦ и Минздрава РФ в разных регионах в этот день проходят тематические конференции и семинары, спортивные и творческие мероприятия, связанные с профилактикой алкоголизма и других видов зависимости. В храмах проходит молебен об алкоголезависимых и о сохранении трезвого образа жизни, при желании верующие дают обеты трезвости. В некоторых регионах в День трезвости законодательно запрещена продажа алкогольных напитков.

Смотрите также

В Чечне более 150 автомобилистов приняли участие в акции "Трезвый водитель"
Представитель РПЦ призвал известных людей рассказывать о достоинствах трезвой жизни

Руководитель Координационного центра по противодействию алкоголизму и утверждению трезвости синодального отдела по благотворительности Валерий Доронкин в преддверии праздника на пресс-конференции в ТАСС призвал известных людей не стесняться демонстрировать личный пример трезвого образа жизни и рассказывать о его преимуществах. "Конечно, все мы понимаем, что одними ограничениями и запретами невозможно добиться стабильных и долгосрочных результатов - необходим личный пример трезвой жизни", - сказал он.

Доронкин надеется, что возрожденный праздник станет "позитивной формой профилактической работы". "Задача праздника - показать, что можно жить трезво радостно", - подчеркнул он. "Хотелось бы, чтобы День трезвости также дал возможность подумать человеку, не является ли его употребление алкоголя проблемным, не пора ли ему остановиться", - сказал Доронкин.

По данным Минздрава РФ, уровень потребления алкоголя в стране снижается, сейчас он составляет порядка 14 литров на человека в год. "Но эти позитивные результаты касаются больше крупных городов, а в маленьких городах, сельской местности проблема стоит более остро", - сказала директор НИИ наркологии, филиала Института им. В. П. Сербского Минздрава РФ, доктор медицинских наук, профессор Татьяна Клименко.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
12
Путин и Медведев решили провести выходные в Новгородской области
Президент России Владимир Путин на открытии Дня города на Красной площади
19
Сотни тысяч москвичей отмечают День города на столичных улицах
10
Путин проехал на поезде Московского центрального кольца, построенного к Дню города
Интересное
Собери ребенка в будущее
Дорога к знаниям: как дети разных стран добираются до школы
Можно ли собрать ребенка в школу и не разориться
Выборы-2016
"Президент не справится один": детский взгляд на выборы
Борьба за лайки: как кандидаты в Госдуму осваивают соцсети
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: криминальной составляющей в смерти актрисы Ирины Ефремовой нет
2
Чемпион РФ по ралли-рейдам Фирсов погиб во время тестов нового автомобиля
3
Полицейские нашли в поле пропавшую в Башкирии двухлетнюю девочку
4
Суд арестовал на два месяца замглавы управления антикоррупционного главка МВД Захарченко
5
"Миллиарды в квартире сестры": что известно об аресте замглавы ГУЭБиПК МВД
6
Глава ЛНР вручил паспорт республики бойцу Джеффу Монсону
7
Путин и Медведев решили провести выходные в Новгородской области
Темы дня
Реклама