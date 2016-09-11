В России празднуют День трезвости

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. День трезвости празднуют в воскресенье в России. Учрежденный еще в 1911 году праздник был со временем забыт, а сейчас возрождается по инициативе Русской православной церкви, вспоминающей в этот день Усекновение главы святого Иоанна Предтечи: пророк был обезглавлен царем Иродом во время пира.

В этот день соблюдается строгий пост, а сто лет назад по всей стране закрывались винные лавки и запрещалась продажа алкогольных напитков. С 2014 года по инициативе РПЦ и Минздрава РФ в разных регионах в этот день проходят тематические конференции и семинары, спортивные и творческие мероприятия, связанные с профилактикой алкоголизма и других видов зависимости. В храмах проходит молебен об алкоголезависимых и о сохранении трезвого образа жизни, при желании верующие дают обеты трезвости. В некоторых регионах в День трезвости законодательно запрещена продажа алкогольных напитков.

Руководитель Координационного центра по противодействию алкоголизму и утверждению трезвости синодального отдела по благотворительности Валерий Доронкин в преддверии праздника на пресс-конференции в ТАСС призвал известных людей не стесняться демонстрировать личный пример трезвого образа жизни и рассказывать о его преимуществах. "Конечно, все мы понимаем, что одними ограничениями и запретами невозможно добиться стабильных и долгосрочных результатов - необходим личный пример трезвой жизни", - сказал он.

Доронкин надеется, что возрожденный праздник станет "позитивной формой профилактической работы". "Задача праздника - показать, что можно жить трезво радостно", - подчеркнул он. "Хотелось бы, чтобы День трезвости также дал возможность подумать человеку, не является ли его употребление алкоголя проблемным, не пора ли ему остановиться", - сказал Доронкин.

По данным Минздрава РФ, уровень потребления алкоголя в стране снижается, сейчас он составляет порядка 14 литров на человека в год. "Но эти позитивные результаты касаются больше крупных городов, а в маленьких городах, сельской местности проблема стоит более остро", - сказала директор НИИ наркологии, филиала Института им. В. П. Сербского Минздрава РФ, доктор медицинских наук, профессор Татьяна Клименко.