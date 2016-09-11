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Участок Люблинско-Дмитровской линии московского метро закроют на сутки

Общество
11 сентября, 0:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, сентября. /ТАСС
Для входа и выхода пассажиров будут закрыты станции "Достоевская" и "Марьина роща", поезда будут курсировать только на участке от станции "Зябликово" до станции "Трубная"
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МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Участок Люблинско-Дмитровской линии московского метро между станциями "Трубная" и "Марьина роща" закроют на сутки для входа и выхода пассажиров. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичной подземки.

"Ограничение в движении вводится в связи с производством работ по подключению технологического оборудования на строящемся участке Люблинско-Дмитровской линии и организации пересадки на станцию "Петровско-Разумовская" Серпуховско-Тимирязевской линии", - сказали в пресс-службе.

В этот день для входа и выхода пассажиров будут закрыты станции "Достоевская" и "Марьина роща". Поезда будут курсировать только на участке от станции "Зябликово" до станции "Трубная". Люблинско-Дмитровская линия возобновит работу в обычном режиме с начала работы метрополитена в понедельник, 12 сентября.

Администрация метрополитена приносит пассажирам извинения за временные неудобства и призывает заранее планировать маршруты своих поездок в этот день.

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