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Бой 1941 г., в котором рота Колобанова подбила 43 танка вермахта, реконструируют в Гатчине

Общество
11 сентября, 1:03 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 11, сентября. /ТАСС
В реконструкции будет задействован исторический танк КВ-1, поднятый со дна Невы в 2011 году
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 сентября. /ТАСС/. Легендарный бой августа 1941 года, в котором рота старшего лейтенанта Зиновия Колобанова, сражаясь с превосходящими силами противника, подбила 43 танка вермахта, будет реконструирован в восресенье в Гатчине под Санкт-Петербургом. В реконструкции будет задействован исторический танк КВ-1, поднятый со дна Невы в 2011 году, сообщил журналистам заместитель директора "Музея битвы за Ленинград" Владимир Козаков.

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"Этот танк, поднятый со дна Невы, - музейный экспонат, но он действующий. Он будет двигаться и участвовать в реконструкции боя. Историки выяснили по его номеру, что он действительно мог участвовать в боях под Гатчиной летом 1941 года", - рассказал Козаков.

Танк был отреставрирован в Музее битвы за Ленинград, действующем в райцентре Всеволожск Ленинградской области. Все работы вместе с подъемом обошлись музею в 20 млн рублей. В ходе реставрации в боевой машине было заменено несколько частей, в том числе ствол и маска орудия,- здесь использованы детали от других исторических танков КВ-1.

Реконструкция боя пройдет в рамках военно-исторического фестиваля "Гатчинская быль", посвященного 220-летию города Гатчины, 250-летию с начала строительства Гатчинского дворца и 75-летию начала Великой Отечественной войны. В представлении на территории Приоратского парка Гатчины примут участие около 200 реконструкторов, которые воссоздадут сражение с задействованием пиротехники, танков, кавалерии, артиллерии и колесной техники. После реконструкции пройдет торжественный парад участников боя.

Битва длиной в полчаса

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Собранные историками данные свидетельствуют о том, что бой 3-й роты тяжелых танков 1-го полка 1-й танковой дивизии под командованием Колобанова с превосходящими силами противника продолжался всего полчаса. Задачей роты, включавшей экипажи пяти новых танков КВ-1Э, только что поступивших в армию с Кировского завода, и приданных ей курсантов пограничного училища и ополченцев было задержать продвижение танков противника к Ленинграду на участке близ деревни Войсковицы, на подступах к городу Красногвардейск (современная Гатчина). Благодаря хитроумно устроенной засаде советские танкисты смогли запереть немецкие танки в ловушке: они подбили сначала головной танк, а затем перенесли огонь на хвост и на центр колонны. Танки противника оказались запертыми спереди и сзади и при попытках маневрировать сталкивались друг с другом или съезжали в кювет. Танк Колобанова выпустил по врагу 98 бронебойных снарядов и подбил 22 танка противника, а вся его рота уничтожила в тот день 43 немецких бронированных машины. После боя на броне КВ-1Э, которым командовал Колобанов, бойцы насчитали 130 пробоин от немецких снарядов.

Непризнанные герои

Экипаж Колобанова был представлен к званию Героев Советского Союза в сентябре 1941 года, однако ни один из них звезды Героя не получил. В послевоенный период было предпринято несколько попыток инициировать присвоение Колобанову звания Героя Советского Союза, а затем, после его смерти в 1994 году, Героя России, однако они не принесли результата. С 2013 года в Петербурге и Ленобласти ведется сбор подписей в поддержку новой инициативы по присвоению Зиновию Колобанову звания Героя посмертно. Инициативу уже поддержали более 150 тысяч человек. Организаторы кампании планируют собрать 200 тысяч подписей, чтобы представить предложение президенту РФ. В Ленинградской области день этого боя - 19 августа отмечается как памятная дата.

"Разрыв ткани жизни..." Первые дни блокады Ленинграда

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