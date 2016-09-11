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Памятная плита уроженцам Калмыкии откроется на Пискаревском мемориале

Общество
11 сентября, 1:09 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 11, сентября. /ТАСС
Она станет 97-й на Аллее памяти Пискаревского мемориала, где установлены памятные знаки, посвященные представителям регионов России и стран СНГ, участвовавших в героической обороне Ленинграда
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 сентября. /ТАСС/. Мемориальная плита, увековечивающая память уроженцев Калмыкии, принимавших участие в боях за Ленинград в годы Великой Отечественной войны, будет открыта в воскресенье на Пискаревском мемориальном кладбище. Она станет 97-й на Аллее памяти Пискаревского мемориала, где установлены тематические памятные знаки, посвященные представителям регионов России и стран СНГ, людям различных профессий и родов войск, участвовавших в героической обороне Ленинграда.

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"В боях за Ленинград участвовали сотни солдат и офицеров из Калмыкии. Многие погибли. Открытие мемориальной плиты воинам Калмыкии, павшим при защите Ленинграда, является данью памяти тем участникам Великой Отечественной войны, имена которых были преданы забвению", - сообщили ТАСС в комитете по внешним связям Санкт-Петербурга.

Плиту откроет делегация Республики Калмыкия во главе с руководителем региона Алексеем Орловым. В составе этой делегации - ветераны Великой Отечественной войны, священнослужители Центрального хурула Калмыкии "Золотая обитель Будды Шакьямуни", Элистинской и Калмыцкой епархии Русской православной церкви. Также планируется участие представителей калмыцкого землячества в Санкт-Петербурге и членов правительства города.

Акция по установке плит на Аллее памяти Пискаревского кладбища проводится с конца 1990-х годов. В 2013 году был подготовлен каталог-справочник по аллее Памяти Пискаревского кладбища "У подвига нет национальности", рассказывающий о том, что вклад в оборону Ленинграда внесли представители 150 национальностей. 8 сентября на Пискаревке была открыта плита, увековечившая память уроженцев Крыма, сражавшихся за Ленинград.

Пискаревка - священное место ленинградцев

Пискаревское кладбище - крупнейшее братское захоронение Второй мировой войны, на котором покоятся около полумиллиона жителей и защитников блокадного Ленинграда.

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Массовые захоронения проводились здесь, на северной окраине города, самой суровой блокадной зимой 1941-42 гг, когда ежедневно в городе от голода, холода и бомбежек умирали несколько тысяч человек. В наши дни установлено лишь около 150 тыс. имен людей, похороненных на Пискаревке, поиски продолжаются и по сей день, но историки не исключают, что большая часть покоящихся здесь не будет опознана никогда. Мемориальный комплекс был построен по проекту архитекторов Александра Васильева и Евгения Левинсона. Вдоль 300-метровой главной аллеи мемориала, ведущей от Вечного огня к статуе Матери Родине, расположены огромные братские могилы с памятными плитами, на которых указан год захоронения. Установленная здесь фигура Матери Родины считается одним из символов скорби и памяти ленинградцев. На мемориальной стене за ее спиной высечены слова Ольги Берггольц: "Никто не забыт и ничто не забыто". В павильонах при входе на кладбище создана музейная экспозиция, рассказывающая о 900 днях блокады. Среди ее экспонатов - кусочек хлеба в 125 граммов, составлявший дневной рацион многих ленинградцев в ноябре-декабре 1941 года, страницы из дневника школьницы Тани Савичевой.

С 1961 года Пискаревское кладбище правительственным постановлением было включено в число обязательных для посещения достопримечательностей города, но и без этого горожане приходят к мемориалу почтить память ленинградцев. Большинство жителей северной столицы впервые приходят на Пискаревку совсем маленькими и затем всю жизнь следуют этой традиции. Тысячи людей приходят сюда в памятные даты, связанные с войной - 8 сентября, когда вспоминают день начала блокады Ленинграда, и 27 января, в годовщину ее полного снятия, 22 июня и 8 мая, в канун Дня Победы.

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