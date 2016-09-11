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Медсестра с фотографии «Поцелуй» скончалась на 93-м году жизни

Общество
11 сентября, 6:17 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Антон Чудаков
Настоящее название снимка Альфреда Эйзенштадта - "День победы над Японией на Таймс-сквер", он стал для всех американцев символом победы во Второй мировой войне
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© AP Photo/U.S. Navy/Victor Jorgensen

ВАШИНГТОН, 11 сентября. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Грета Циммер Фридман, запечатленная на знаменитой фотографии военных лет "Поцелуй", скончалась в США на 93-м году жизни. Об этом сообщило агентство Associated Press.

Фридман умерла 8 сентября, в четверг, в больнице города Ричмонд, столицы штата Вирджиния. Причиной смерти женщины, по словам ее сына, стали осложнения, вызванные преклонным возрастом. Ее похоронят на Арлингтонском национальном кладбище рядом с могилой супруга.

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14 августа 1945 года на Таймс-сквер в Нью-Йорке после объявления 33-м президентом США Гарри Трумэном об окончании войны с Японией собралась ликующая толпа более чем из 2 млн человек. 21-летняя Фридман тогда была ассистентом стоматолога, прямо с рабочего места вместе с остальными она выбежала на улицу, когда услышала об окончании войны. В тот момент к ней подошел молодой моряк Джордж Мендонса, которого она до этого ни разу не встречала, и страстно поцеловал. Молодую пару запечатлел фотограф Альфред Эйзенштадт.

Впоследствии это фото было перепечатано в журнале Life, моментально став для всех американцев символом победы во Второй мировой войне. Фотография известна во всем мире как "Поцелуй", но ее настоящее название - "День победы над Японией на Таймс-сквер".

Сама Фридман признавала, что поцелуй "не был чем-то романтическим", а просто спонтанным "празднованием победы". Как рассказывал Мендонса, у него в тот день было свидание с другой медсестрой, Ритой Петри, на которой он позже женился.

Официально памятная дата отмечается 2 сентября. Принято считать, что именно в этот день в 1945 году после церемонии подписания Японией на борту американского линкора "Миссури" документов о капитуляции закончилась Вторая мировая война.

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