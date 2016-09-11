Первый с декабря 2015 года турецкий самолет прибыл в Шарм-эш-Шейх

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КАИР, 11 сентября. /ТАСС/. Первый за последние девять месяцев турецкий самолет сегодня утром приземлился в аэропорту египетского курортного города Шарм-эш-Шейх, расположенного на юге Синайского полуострова. Об этом сообщил телеканал "Аль-Арабия".
По словам представителя компании Turkish Airlines, на борту прибывшего из Стамбула лайнера находились более 150 туристов из разных стран, в том числе и России. Он также отметил, что начиная с текущего дня турецкие пассажирские самолеты будут совершать четыре рейса в неделю из Стамбула в главный курортный город Синайского полуострова.
Турецкие авиакомпании приостановили полеты в Египет после катастрофы российского самолета над Синаем.
Лайнер А321 авиакомпании "Когалымавиа", следовавший по маршруту Шарм-эш-Шейх - Санкт-Петербург, разбился на Синайском полуострове Египта 31 октября прошлого года. Все находившиеся на его борту 224 человека погибли. До сих пор египетская следственная комиссия не представила окончательного отчета о причинах авиакатастрофы. Одной из основных версий считается теракт, после крушения Россия приостановила авиасообщение с Египтом.