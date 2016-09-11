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Первый московский парад городской техники установил сразу три рекорда

Общество
11 сентября, 15:53 UTC+3 МОСКВА 11, сентября. /ТАСС
Колонна спецмашин, которую возглавлял желтый ретромотоцикл ГАИ, на низкой скорости проехала по Садовому кольцу
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МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Первый парад городской техники, который прошел в воскресенье в Москве в честь Дня города, установил сразу три рекорда: как самый массовый смотр спецмашин за всю историю России, Европы и мира. Документы, подтверждающие первые два рекорда, вручили в воскресенье заместителю столичного мэра по вопросам ЖКХ Петру Бирюкову.

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Мировой рекорд по этому показателю составляет колонна из 250 машин спецтехники. "В Москве в параде принимают участие почти 670 машин. Мы сейчас ждем подтверждения и документа о новом мировом рекорде", - сообщил один из организаторов парада.

Как отметил Бирюков, Москва сегодня технически оснащена как никогда ранее. "Город оснащен в инженерной части, в транспортном и жилищно-коммунальном хозяйстве. Сегодня на службе города примерно 46,5 тыс. единиц различной, сверхклассной, высокотехнической техники",- сказал Бирюков на церемонии вручения дипломов о рекордах.

По его словам, эта техника позволяет городу решать "серьезные задачи в кратчайшие сроки с высоким качеством". "Мы сегодня видим, что транспортный комплекс представлен во всей своей красе и видим, конечно же, нашу технику, которая каждый день работает на то, чтобы город наш был красивым", - сказал Бирюков. Он выразил признательность ветеранам отрасли за то, что они "стояли у истоков этих прекрасных технических решений".

Колонна спецмашин на низкой скорости проехала по Садовому кольцу. Возглавлял колонну желтый ретромотоцикл ГАИ. Здесь были и старинные экземпляры, и современные машины - от полицейских до поливальных. Многочисленные горожане встречали колонну радостными возгласами, махали водителям, фотографировали технику. Многие горожане, особенно взрослые, с радостью встречают автобусы своего детства.

Колонна прибыла на Красную Пресню, где развернется выставка техники, на которой будет продемонстрировано полторы сотни машин. Москвичи смогут узнать о работе городской техники, обеспечивающей ремонт и содержание городских дорог, ликвидацию аварий на электрических и газовых сетях, проведение спасательных операций, водоснабжение домов в случае отключения воды и многое другое, что необходимо для комфортной и безопасной жизни столицы.

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