Рогозин на ММКВЯ представил 2-й том книги "Война и мир в терминах и определениях"

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин представил на Московской международной книжной выставке-ярмарке (ММКВЯ), которая проходит на ВДНХ, второй том своей книги "Война и мир в терминах и определениях".

Новое издание получило название "Военно-технический словарь" и вышло в свет под общей редакцией вице-премьера Дмитрия Рогозина. Это продолжение изданного в 2011 году справочника "Война и мир в терминах и определениях. Военно- политический словарь".

Составителями справочника, помимо Рогозина, выступили председатель Научно-технического совета ВПК РФ, заместитель председателя коллегии ВПК Юрий Михайлов и президент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Василий Буренок. В подготовке издания также участвовали ведущие российские ученые и эксперты, генеральные конструкторы по созданию вооружения, военной и специальной техники более чем 70 ведущих научных и научно-производственных организаций и предприятий отечественного оборонно- промышленного комплекса и Российской академии наук.

Рогозин о книге

Говоря об идее создания своей книги, Рогозин отметил, что опыт показал, что многие люди вкладывают совершенно разный смысл в существующие термины и определения. "Каждый термин должен иметь абсолютно четкую дефиницию", - подчеркнул он.

Рогозин рассказал, что по прошествии нескольких лет с момента выхода первого тома словаря он с коллегами пришел к выводу о необходимости выпуска нового тома, посвященного военно-техническим терминам. "Это важно было сделать прежде всего по той причине, что техника очень сильно поменялась, идет бурное развитие технологий, - пояснил Рогозин. - Если на этапе начала реализации ГПВ мы исходили из существующего научно-технического задела, в основном созданного в советское время, то на сегодняшний мы переходим не только к использованию, но даже к инициированию создания новых технологий".

Зампред правительства пояснил, что "все то новое, что сегодня важно для работы, сгруппировано в этой краткой тоненькой книжке". "Здесь есть и основные понятия и технические термины, здесь есть справки и подробное описание сути созданных интегрированных структур, в которые сегодня объединена большая часть предприятий ОПК, и здесь есть необходимые документы для работы, - сказал он. - Эта книга может быть серьезным пособием для всех тех, кто интересуется в целом наукой, техникой, для студентов инженерно-технических вузов, для всех, кто в принципе интересуется прогрессом, двигающим нашу жизнь".

В книгу вошло около 500 терминов и определений, описано 22 крупнейших предприятия ОПК РФ. Все они распределены по девяти тематическим главам, посвященным военно-научной и научно-технической политике, научно-техническому заделу ОПК, системе вооружения Российской Федерации, крупнейшим предприятиям ОПК, системе заказов и другим направлениям военного строительства. Словарь также содержит более 170 иллюстраций и фотографии военной техники. Материалы издания не ограничиваются только отечественной тематикой и дают краткую информацию о военно-промышленных концернах и корпорациях США и других ведущих стран НАТО.

В ходе презентации Рогозину предложили издать еще несколько частей словаря, в частности посвященных отдельно теме гособоронзаказа, а также оборонному бюджету и военной экономике. Вице-премьер признал идею интересной, однако сразу предупредил, что невозможно создать актуальное издание по военной экономике - слишком быстро все меняется в этой области.