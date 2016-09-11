90-летняя британская королева вновь села за руль

ЛОНДОН, 11 сентября. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Британская королева Елизавета II вновь продемонстрировала, что, несмотря на свои 90 лет, продолжает получать удовольствие от управления автомобилями. Фото монарха за рулем Range Rover, сделанное в королевском поместье Балморал в Шотландии, опубликовали сегодня британские СМИ.

На изображении видно, что Елизавета II, отпраздновавшая свой юбилей в апреле этого года, в зеленой жилетке, надетой поверх синего свитера, держит руль двумя руками точно так, как учат в автошколах, и что-то говорит своей невестке, герцогине Кембриджской Кейт. Ее охраннику и водителю не остается ничего другого как наблюдать за происходящим с заднего сиденья. На капоте машины красуется небольшая статуэтка серебряного единорога, символа Шотландии, а позади "джипа номер 1" следует еще один Range Rover.

По информации британских СМИ, члены королевской фамилии направлялись на пикник, где их уже ждал принц Уильям, который также находится сейчас в Шотландии со своими детьми, трехлетним Джорджем и годовалой Шарлоттой.

Последний раз Елизавета II за рулем "засветилась" на страницах британских газет в прошлом году, когда в июле решила не ждать, пока молодая семья пропустит ее синий "Ягуар Икс-Тайп" и, недолго думая, обогнала людей по газону. Это произошло на 4-километровой аллее Лонг-Уок в Большом Виндзорском парке, окружающем одноименный замок в графстве Беркшир, где расположена резиденция британских монархов. При этом монарх не забыла мило помахать людям рукой.

Елизавета II, которая в годы Второй мировой войны прошла подготовку как механик-водитель санитарного автомобиля, любит сама садиться за руль. При этом она - единственный человек в Великобритании, которому разрешено ездить без прав.

9 сентября прошлого года Елизавета II превзошла рекорд королевы Виктории по продолжительности пребывания на троне, составлявший 23 226 дней, 16 часов и 23 минуты. Она стала самым долгоправящим монархом в истории Великобритании. С того момента этот рекорд был улучшен уже на 367 дней.