Собянин: строительные работы в Москве осуществляют в основном московские подрядчики

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МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Строительство и реконструкцию большинства объектов в Москве выполняют московские строительные компании. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"Большинство строек Москвы строят профессиональные, настоящие организации, у которых есть и своя техника, и свои строители. В основном, на 99%, это московские компании", - сказал он.
По словам мэра Москвы, прежние проблемы со строительством в столице были связаны с тем, что работы организовывали посреднические компании, которые в свою очередь нанимали субподрядчиков. "До реального строителя доходили крохи. За крохи нанимались очень плохие строители, которые не могли реализовать проект", - отметил он.
Собянин также отметил, что в настоящее время, по данным Федеральной антимонопольной службы, "по уровню конкурентных торгов, по чистоте процедур, Москва занимает первое место в России".