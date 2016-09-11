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Собянин: строительные работы в Москве осуществляют в основном московские подрядчики

Общество
11 сентября, 16:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, сентября. /ТАСС
По данным Федеральной антимонопольной службы, "по уровню конкурентных торгов, по чистоте процедур, Москва занимает первое место в России"
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МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Строительство и реконструкцию большинства объектов в Москве выполняют московские строительные компании. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Большинство строек Москвы строят профессиональные, настоящие организации, у которых есть и своя техника, и свои строители. В основном, на 99%, это московские компании", - сказал он.

По словам мэра Москвы, прежние проблемы со строительством в столице были связаны с тем, что работы организовывали посреднические компании, которые в свою очередь нанимали субподрядчиков. "До реального строителя доходили крохи. За крохи нанимались очень плохие строители, которые не могли реализовать проект", - отметил он.

Собянин также отметил, что в настоящее время, по данным Федеральной антимонопольной службы, "по уровню конкурентных торгов, по чистоте процедур, Москва занимает первое место в России".

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