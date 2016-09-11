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Доходы частного сектора Саудовской Аравии в сезон хаджа превысят $28 млрд

Общество
11 сентября, 16:50 UTC+3 АБУ-ДАБИ АБУ-ДАБИ 11, сентября. /ТАСС
В нынешнем году, по данным Саудовского центрального комитета по хаджу, паломничество к святым местам совершат около 1,5 млн человек
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АБУ-ДАБИ, 11 сентября. /ТАСС/. Доходы частного сектора Саудовской Аравии в период паломничества к мусульманским святыням в саудовских городах Мекка и Медина в нынешнем году превысят $28 млрд. Об этом, как передал телеканал "Аль-Арабия", сообщил глава муниципалитета Мекки Усама аль-Бар.

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По его словам, "ожидается, что доходы частного сектора в период хаджа составят 60 млрд саудовских риалов, то есть около $17 млрд". Однако, отметил аль-Бар, если к этой сумме прибавить прибыль компаний, задействованных в сфере транспорта, доставки и распределения товаров и продуктов первой необходимости, то общий доход частных предпринимателей превысит 100 млрд риалов ($28 млрд).

Глава города проинформировал, что после обновления и расширения главных мечетей ислама в Мекке и Медине, в которые направляются паломники, и строительства дополнительных гостиничных комплексов королевство уже в 2020 году сможет принять в период хаджа до 3,7 млн гостей. А в 2042 году, как заверяют власти Саудовской Аравии, на их территорию для совершения хаджа смогут прибыть уже 6,7 млн паломников из исламских стран.

В нынешнем году, по данным Саудовского центрального комитета по хаджу, паломничество к святым местам совершат около 1,5 млн человек.

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