В Нью-Йорке начали зачитывать имена погибших при терактах 11 сентября

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НЬЮ-ЙОРК, 11 сентября. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Траурные мероприятия в память о жертвах терактов 11 сентября 2001 года, произошедших 15 лет назад и ставших крупнейшими в стране, начались в воскресенье на территории мемориала у нового комплекса Всемирного торгового центра (ВТЦ) в Нью-Йорке с минуты молчания. В ближайшие несколько часов на церемонии будут зачитывать имена погибших.
Первая общегородская минута молчания была объявлена в то же время, когда 15 лет назад первый из захваченных террористами из сети "Аль-Каида" (запрещена в России - прим. ТАСС) самолетов врезался в северную башню ВТЦ. Во всех нью-йоркских соборах зазвонили колокола.
В эти минуты близкие погибших по традиции зачитывают список имен 2977 жертв терактов 2001 года, а также шестерых погибших в результате атаки на ВТЦ в 1993 году.
Церемонию в Нью-Йорке прерывают минутами молчания, которые напоминают о развитии событий в день терактов: о столкновении второго самолета с южной башней ВТЦ, третьего самолета - с Пентагоном, обрушении южной башни, крушении рейса 93 в штате Пенсильвания и обрушении северной башни.