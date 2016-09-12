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Медведев на ВДНХ примет участие в форуме, посвященном улучшению городской среды

Общество
12 сентября, 0:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, сентября. /ТАСС
На форуме представители разных городов России смогут обменяться опытом создания комфортных для жителей публичных зон, благоустройства парков, ландшафтного проектирования и поддержки экологии
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МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев посетит в понедельник на ВДНХ в столице форум, посвященный теме улучшения качества городской среды. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

"Медведев примет участие в работе форума Всероссийского Совета местного самоуправления "Городское развитие и совершенствование качества городской среды" и выступит на пленарном заседании", - говорится в сообщении.

На форуме будут присутствовать первый вице-премьер Игорь Шувалов, вице-премьер Дмитрий Козак, глава Минстроя Михаил Мень и мэр Москвы Сергей Собянин, а также руководители других городов, эксперты и общественные деятели.

Всероссийский Совет местного самоуправления (ВСМС), проводящий данный урбанистический форум - общественная организация, созданная в 2006 году, в частности, для "выявления лучших практик муниципального управления и организации обмена опытом между руководителями различных муниципальных образований", говорится на сайте Совета. Региональные отделения ВСМС к настоящему времени действуют почти во всех субъектах РФ.

Форум ВСМС будет посвящен вопросам улучшения условий жизни в российских городах - повышению качества общественных пространств, социальной и транспортной инфраструктуры, застройки и т. д. Представители разных городов России, в частности, смогут обменяться опытом создания комфортных для жителей публичных зон, благоустройства парков, ландшафтного проектирования и поддержки экологии.

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Медведев, Дмитрий Анатольевич
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