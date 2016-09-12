СПбГУ поднялся на семь строчек в рейтинге лучших бизнес-школ мира

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 сентября. /Корр. ТАСС Наталия Михальченко/. Санкт-Петербургский государственный университет остался единственным российским вузом в рейтинге лучших бизнес-школ мира по версии международной деловой газеты Financial Times (FT Global Masters in Management 2016). По сравнению с прошлым годом СПбГУ поднялся на семь строчек, заняв 39 позицию среди 90 лучших бизнес-школ мира. Об этом свидетельствуют данные рейтинга, опубликованного в понедельник.

Первую строчку рейтинга занимает университет Санкт-Галлена (Швейцария), вторую - Парижский технологический университет, третью - Высшая школа экономических и коммерческих наук Франции. Тройка лидеров рейтинга неизменна с 2013 года. Далее идут европейские вузы. На 16-й позиции - Индийский институт менеджмента в Ахмедабаде, 33-ю строчку занимает Шанхайский транспортный (Цзяотун) университет.

"Рост позиций СПбГУ неслучаен. В университете созданы все условия для подготовки управленческих кадров мирового уровня. Так, студенты-менеджеры уже год обучаются в новом, современном кампусе "Михайловская дача", который по оснащению аудиторий, мультимедийным возможностям и доступу к электронным ресурсам не уступает ведущим университетам мира. Благодаря тесному взаимодействию университета с бизнес-сообществом, наши студенты получают именно те знания и навыки, которые нужны работодателям, и впоследствии становятся востребованными специалистами", - подчеркнул ректор СПбГУ Николай Кропачев.

Выпускники бизнес-школы СПбГУ занимают ключевые посты в крупных российских и зарубежных компаниях, их средняя заработная плата уже через три года после окончания обучения составляет более $50 тысяч в год. Результаты рейтинга вновь подтвердили соответствие бизнес- образования СПбГУ мировым стандартам и стали показателем правильности выбранного курса развития. Для студентов же это индикатор не только качества образования, но и будущих возможностей для трудоустройства и карьерного роста, считают в СПбГУ.

Газета Financial Times проводит анализ образовательных программ на основе данных, полученных от бизнес-школ, и анонимных комментариев выпускников. На место в рейтинге влияют: степень международной академической и карьерной мобильности, средний уровень доходов выпускников, а также карьерный рост и статус выпускников через три года после выпуска, процент преподавателей с докторской степенью и другие критерии. Рейтинг Financial Times является международным и общепринятым знаком качества программ бизнес-образования.

Впервые в рейтинг Financial Times магистерская программа Master in Management, реализуемая в СПбГУ, вошла в 2013 году. Тогда она стала 65-й в списке из 70 лучших программ. В течение следующих трех лет университет последовательно улучшал свои позиции. В 2014 году СПбГУ поднялся до 56 места, год спустя занял 46 строчку, в этом году стал 39 в мире.