Медики призывают жителей Бангкока не паниковать из-за вспышки вируса Зика

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БАНГКОК, 12 сентября. /ТАСС/. Медики призывают не паниковать жителей Бангкока, где в течение прошедшей недели было зарегистрировано 22 новых случая заражения вирусом Зика. Об этом сообщает Bangkok Post.
Как сообщили в столичной мэрии, большинство заболевших проживают в районе Сатон, расположенном в деловом центре города. Среди заболевших - одна беременная женщина. Всего же на территории Таиланда, по данным минздрава, вирусом Зика заразились в этом году около 30 беременных женщин.
Район Сатон в Бангкоке объявлен властями территорией с повышенным риском заражения опасным заболеванием. Всем проживающим здесь беременным женщинам будет предложено пройти обследование, сообщает Bangkok Post.. Санитарные службы предпринимают необходимые меры по уничтожению комаров, являющихся разносчиками заболевания, однако росту их популяции способствует сезон дождей в Таиланде в это время года.
Минздрав ранее сообщал о 97 заболевших на территории десяти таиландских провинций в первом полугодии. С 2012 по 2015 годы на территории страны ежегодно фиксировалось лишь до пяти случаев заражения опасным заболеванием.
Впервые вирус Зика был выявлен в 1947 году в Уганде. Разносчиком является комар Aedes aegypti. Вспышки болезни зарегистрированы в Азии, Африке, Южной и Северной Америке, в Тихоокеанском регионе. Всемирная организация здравоохранения 1 февраля текущего года признала распространение вируса в странах Южной и Северной Америки чрезвычайной медицинской ситуацией международного масштаба.
Заболевание вызывает различные отклонения в развитии плода беременных. Наиболее тяжелым из таких отклонений считается микроцефалия, приводящая к слабоумию, проблемам со зрением и слухом.