Почти 96% населения Чукотки получило доступ к цифровому ТВ

АНАДЫРЬ, 12 сентября. /ТАСС/. Почти 96% населения Чукотского автономного округа получило возможность просмотра десяти федеральных телеканалов в цифровом качестве: в регионе официально запущен первый мультиплекс. Об этом сообщила пресс-служба местного правительства.

"Хочу поздравить всех с успешным завершением первого этапа "цифровой" Чукотки. У нас развернута полная сеть наземных станций для обработки цифрового сигнала. Это качественно изменит жизнь в селах и даст помимо цифрового вещания дополнительные услуги в сфере телемедицины, многофункциональных центров и других услуг", - сказал губернатор Роман Копин.

Сейчас основная часть населения Чукотского округа имеет возможность смотреть 10 каналов мультиплекса, а в городе Анадырь уже 20 каналов. На остальную территорию округа второй мультиплекс будет распространен к 2019 году.

"В 2017 - 2018 годах мы доставим все необходимое оборудование, и с 2019 года второй мультиплекс будет доступен на всей территории Чукотки. Мы надеемся поучаствовать и в развитии коммуникационных структур. Наши объекты дают возможность обеспечивать интернет с доступной скоростью. Это позволит делать видеконференции со всеми муниципалитетами, можно будет организовать услуги телемедицины, дистанционного образования", - сказал руководитель РТРС Андрей Романченко, приехавший в округ на запуск мультиплекса.

На Чукотке уже построены 33 точки мультиплекса. В дальнейшем РТРС рассматривает возможность за счет станции "Орбита" в Анадыре обеспечить доступ в интернет, к которому смогут подключиться школы, больницы, муниципалитеты, а после этого глобальная сеть может стать доступной для населения.

Сегодня цифровым вещанием первого мультиплекса в России охвачено уже 92% населения, еще 65% получает сигнал двух мультиплексов - 20 цифровых каналов.