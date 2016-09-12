Представительница штата Арканзас завоевала титул "Мисс Америка-2017"

НЬЮ-ЙОРК, 12 сентября. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Жительница штата Арканзас Сэвви Шилдс была признана победительницей конкурса красоты "Мисс Америка-2017", который прошел в городе Атлантик-Сити (штат Нью-Джерси).

Об этом заявили организаторы мероприятия.

Хрустальную корону на голову победительницы надела "Мисс Америка-2016", представительница Джорджии Бетти Кэнтрелл. На смотре талантов Шилдс исполнила танец под музыку из телесериала Smash. Ее официальный лозунг: "Правильно питаться, чтобы лучше жить".

Члены жюри на конкурсе задали девушке вопрос о ее отношении к кандидату в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон. Шилдс ответила: "Если пытаешься стать лидером свободного мира, то все, что ты говоришь и делаешь, имеет значение". Она также добавила, что в сообщениях СМИ, касающихся экс-госсекретаря, "трудно отличить правду от вымысла".

За престижное звание в этом году боролись 52 девушки: из 50 американских штатов, федерального округа Колумбия и Пуэрто-Рико, имеющего статус "свободно присоединившейся" к США территории.

К участию в конкурсе "Мисс Америка", который впервые состоялся в 1921 году, допускаются девушки в возрасте от 17 до 24 лет. Судьи обращают внимание не только на их внешний вид, но и на то, какие таланты участницы могут продемонстрировать и какие ответы дают на вопросы жюри.

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