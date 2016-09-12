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В Китае завершилось строительство самого высокого моста в мире

Общество
12 сентября, 8:56 UTC+3 ПЕКИН /Корр. ТАСС, Олег Трутнев
На создание сооружения было потрачено порядка $150 млн
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© EPA/STR

ПЕКИН, 12 сентября. /Корр. ТАСС Олег Трутнев/. Строительство основного пролета самого высокого моста в мире завершилось в юго-западной китайской провинции Гуйчжоу. Об этом сообщило в понедельник Центральное китайское телевидение.

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Вантовый подвесной мост Бэйпаньцзян длиной 1,34 километра был проложен через одноименную долину. Высота его проезжей части над дном ущелья составляет почти 570 метров. Как отмечают в департаменте транспорта провинции Гуйчжоу, по этому показателю новое сооружение не имеет аналогов в мире.

Мост Бэйпаньцзян располагается на скоростной автомагистрали, которая соединяет города Ханчжоу (провинция Чжэцзян, Восточный Китай) и Жуйли (провинция Юньнань, Юго-Западный Китай) недалеко от границы с Мьянмой. Строительство моста было начато в 2013 году. По данным агентства Синьхуа, на его создание было потрачено порядка 1 млрд юаней (около $150 млн).

Гористая провинция Гуйчжоу - очень непростой регион для прокладки автомобильных и железных дорог. Здесь расположены семь из десяти самых высоких мостов в Китае.

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