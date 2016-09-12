2,5 тысячи школьников не начали учебный год в зоне паводка в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /Корр. ТАСС Марина Шатилова/. Более 2,5 тысячи школьников до сих пор не приступили к занятиям в зоне паводка в Приморье. Учебный год не начался в 15 школах, которые были затоплены или повреждены во время наводнения. Как рассказали в пресс-службе администрации Приморья, об этом в понедельник на заседании штаба комиссии по чрезвычайным ситуациям региона сообщила директор департамента образования и науки Оксана Мартыненко.

"На сегодняшний день в 15 школах Приморья, находящихся в зоне ЧС, не начали обучение 2548 детей. На этой неделе планируется открыть 10 школ, пострадавших от стихии. Еще пять школ, по нашей информации, откроются не раньше 19 сентября", - приводит пресс-служба слова Мартыненко.

Так, занятия в школе поселка Светлая Тернейского района, здание которой признано непригодным для дальнейшей эксплуатации, начнутся для школьников с первого по пятый класс в приспособленном помещении. Школьники старших классов уже приступили к занятиям во Владивостоке во всероссийском детском центре "Океан". "Мы проработали с Минобрнауки вопрос о возможности строительства новой школы по типовому проекту и уже получили предложения, к окончательному решению придем в ближайшие дни. Открытым остается вопрос финансирования", - отметила Мартыненко.

Ранее сообщалось, что из-за паводка в 65 школах края начало учебного года было перенесено на 5 сентября. В Дальнегорском, Лазовском, Кавалеровском, Тернейском, Ольгинском и других районах из 195 тысяч школьников Приморья 1 сентября не начали заниматься 13 тысяч детей.

По состоянию на 10:00 местного времени (03:00 мск) 12 сентября подтопленными остаются 270 жилых домов в семи муниципальных образованиях Приморского края. В зоне подтопления также остаются 1227 приусадебных участков, имеют повреждения 29 участков дорог в восьми муниципальных образованиях общей протяженностью 51 км, а также 47 автомобильных мостов. За сутки восстановлено электроснабжение в шести населенных пунктах, связь с девятью селами. В шести пунктах временного размещения находятся 124 человека, из них 39 детей.

Тайфун "Лайонрок" обрушился на Приморье 29-31 августа после мощного циклона, принесшего ливневые дожди. В регионе выпала трехмесячная норма осадков. Из-за паводка там объявлен режим ЧС федерального уровня. 4-6 сентября край оказался под влиянием тайфуна "Немтеун", который принес еще до трех декадных норм осадков.