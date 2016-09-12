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Велосипед на солнечной батарее отправился в пробег из Волгограда в Севастополь

Общество
12 сентября, 10:57 UTC+3 ВОЛГОГРАД /Корр. ТАСС, Игорь Каленич
Отмечается, что велосипеду не требуется подзарядка от сети
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© Иван Богданов

ВОЛГОГРАД, 12 сентября июня. /Корр. ТАСС Игорь Каленич/. Уникальный велопробег стартовал в понедельник из Волгограда в Севастополь - его возглавляет инженер из Волгоградской области Иван Богданов на изобретенном им и командой единомышленников "солнцекате" (гелиовелосипеде, на котором крутить педали не обязательно - он движется за счет энергии от солнечной батареи - прим. ТАСС).

"Все велосипеды на солнечных батареях, которые были произведены ранее в России и некоторых других странах, требуют подзарядки от сети. Уникальность нашего "солнцеката", как и пробега, на котором мы представляем свое ноу-хау, в том, что нашему велосипеду никакая подзарядка не нужна. Он едет исключительно за счет солнечной энергии", - рассказал корреспонденту ТАСС автор и организатор проекта Иван Богданов.

По его словам, в велопробеге Волгоград - Севастополь участвуют также три обычных электровелосипеда и две машины сопровождения. "Ориентировочно, дорога займет у нас девять дней, и 20 сентября мы финишируем в Севастополе", - уточнил Богданов. Он отметил, что "главная цель пробега - испытать эксплуатационные возможности изобретенного "солнцеката", а также популяризировать научное творчество и здоровый образ жизни".

"Мы не зря назвали "солнцекат" "Турист". Уже есть фирма, которая вплотную заинтересовалась нашим изобретением. И уже в следующем году готова наладить его производство", - сказал Богданов. Он считает, что "Турист" может быть востребован не только у любителей велопутешествий - на его основе можно сделать модификации, приспособленные для инвалидов, людей пожилого возраста и даже для мам с детьми.

Инженерами из конструкторско-технического бюро Камышинского технологического института (филиал Волгоградского государственного технического университета) еще в 2013 году был разработан проект "Гелиос", руководителем проекта стал Иван Богданов. Тогда изобретатели выиграли грант Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере по программе "У.М.Н.И.К." и получили 300 тысяч рублей. Почти все эти деньги были потрачены на создание первого "Гелиоса", который летом прошлого года преодолел по волгоградским дорогам почти 200 км. Новой разработке изобретателей - "солнцекату" "Турист" предстоит дорога в семь раз длиннее - от Волгограда до Севастополя 1,3 тыс. км.

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