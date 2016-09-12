Количество российских туристов, выехавших за рубеж в первом полугодии, снизилось на 28%

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Количество российских туристов, выехавших за границу в первом полугодии 2016 года, снизилось на 28% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщила в понедельник пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина со ссылкой на данные погранслужбы РФ.

"В целом картина выезда получается яркая и интересная: с января по июнь за границу с целью туризма было совершено 3 млн 970,5 тыс. поездок - снижение на 28%", - сказала она.

По словам Тюриной, "очевидно, что сокращение выезда связано, в первую очередь, с потерей рынком самых массовых направлений первой половины прошлого года - Египта и Турции". "Другие пляжные страны, как ни старались, не смогли восполнить для статистики "египетские" 1 млн 054,6 тыс. и "турецкие" 1 млн 031,5 тыс. поездок. Тем не менее, пляжные направления смогли вкусить египетского и турецкого пирога", - добавила пресс-секретарь РСТ. Именно они, по ее словам, стали лидерами роста, некоторые прибавили по несколько сотен процентов.

На первом месте по динамике роста - Тунис (плюс более 600% по сравнению с аналогичным показателем 2015 года), на втором - Иордания (плюс 544%). Третий результат у Марокко - почти 300%. "Страна приложила немало рекламных и финансовых усилий, чтобы забрать часть "освободившегося" турпотока, и не безрезультатно", - добавила Тюрина. В пятерку прибавивших более 100% также вошла Доминикана (167%) и Грузия (118%).

По абсолютным цифрам ТОП-10 самых популярных направлений изменилась кардинально, подчеркнула пресс-секретарь РСТ. Впервые рейтинг по итогам полугодия возглавил Таиланд, переместившийся с четвертого места, впервые же на втором месте Испания, в прошлом году страна была шестой, на третьем - Китай. "Прежде он неоднократно бывал в тройке лидеров, но в первом полугодии 2015-го был девятым", - добавила она. Четвертое место занял Кипр, в прошлом году он был десятым, на пятом - Германия, спустившаяся с третьего места, Италия - шестая, была пятой, Греция поднялась с восьмой позиции на седьмую.

По мнению Тюриной, "вряд ли новички первой десятки удержатся в этом списке после открытия Турции".

Анапа или Анталья

В то же время пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщила, что российские туристы в бархатный сезон выбирают между отдыхом в Анапе и Анталье.

"Открытие чартеров в Турцию не отняло туристов у российских курортов, констатируют туроператоры. Спрос на оба направления одинаково велик, но теперь россияне могут выбирать - и часто делают это в последний момент", - говорится в документе.

Туроператоры отмечают, что спрос на отдых на российском юге по-прежнему высок. "Резкого снижения спроса после появления чартеров в Турцию не произошло. Многие отели в Анапе, например, на некоторые даты заполнены полностью", - приводит слова представителя туркомплекса пресс-служба АТОР.

В ассоциации сообщили, что "туристы, выбирая то или иное направление, ориентируются на многие факторы, один из основных - погода, и пока она радует как отдыхающих на турецком, так и на российском побережье". Участники рынка считают, что с похолоданием в России туристы еще некоторое время продолжат ездить в Турцию - здесь сезон длится чуть дольше.

В АТОР также напомнили, что в пользу российских курортов играет тот факт, что многие россияне в силу рабочих обстоятельств вообще не могут выезжать за границу. Эти туристы будут отдыхать на пляжах Краснодарского края и Крыма и в бархатный сезон.

Одним из ключевых факторов при выборе места отдыха остается цена, подчеркивают в АТОР. "С появлением чартеров Турция стала стоить от 40 тыс. руб. за тур. На внутреннем туризме ситуация не столь однозначная. Чартерные программы туроператоров постепенно подходят к концу, а стоимость билетов на регулярные рейсы растет", - отмечают в пресс-службе ассоциации.