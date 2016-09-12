Путин: деятельность мусульманской общины важна для поддержания гражданского согласия

Водоснабжение в 16 домах Екатеринбурга восстановленоНовости Урала 12 сентября, 9:40
Томские палеонтологи нашли в Сибири обиталище мини-динозавровСибирь 12 сентября, 9:36
Международный математический центр создадут на базе НГУСибирь 12 сентября, 9:26
В Китае завершилось строительство самого высокого моста в миреОбщество 12 сентября, 8:56
В больнице Иркутска остаются 10 воспитанников Черемховского интернатаСибирь 12 сентября, 8:55
Главный муфтий РФ призвал к покаянию прикрывающихся исламом террористовОбщество 12 сентября, 8:51
Регионы Северного Кавказа собрали рекордные урожаи зерновыхВ стране 12 сентября, 8:43
Александр Жуков: в состав WADA должен входить представитель РоссииСпорт 12 сентября, 8:15
Жуков: глава IAAF воспринял призыв вернуть легкоатлетов на ОИ как давление на негоСпорт 12 сентября, 8:12
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам, который знаменует завершение паломничества к святым местам, сообщила пресс-служба Кремля.
"На протяжении веков этот светлый праздник играет огромную роль в жизни мусульманской уммы, служит сближению людей, приобщает их к непреходящим ценностям ислама, воспитывает бережное, уважительное отношение к древней истории, обычаям и заветам предков, - говорится в поздравлении. - С удовлетворением отмечу, что российские мусульмане чтут эти духовные традиции и широко отмечают Курбан-байрам".
"Мусульманская община активно участвует в жизни страны, вносит значимый вклад в воспитание молодежи, развитие межрелигиозного и межнационального диалога. И, конечно, ее деятельность очень важна для поддержания мира и гражданского согласия в обществе", - подчеркнул глава государства.