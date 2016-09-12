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Путин: деятельность мусульманской общины важна для поддержания гражданского согласия

Общество
12 сентября, 9:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, сентября. /ТАСС
Президент России также отметил активное участие мусульманской уммы в жизни страны
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МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам, который знаменует завершение паломничества к святым местам, сообщила пресс-служба Кремля.

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"На протяжении веков этот светлый праздник играет огромную роль в жизни мусульманской уммы, служит сближению людей, приобщает их к непреходящим ценностям ислама, воспитывает бережное, уважительное отношение к древней истории, обычаям и заветам предков, - говорится в поздравлении. - С удовлетворением отмечу, что российские мусульмане чтут эти духовные традиции и широко отмечают Курбан-байрам".

"Мусульманская община активно участвует в жизни страны, вносит значимый вклад в воспитание молодежи, развитие межрелигиозного и межнационального диалога. И, конечно, ее деятельность очень важна для поддержания мира и гражданского согласия в обществе", - подчеркнул глава государства.

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